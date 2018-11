Detidos em Março deste ano, para primeiro interrogatório judicial, os dois principais arguidos do processo E-Toupeira, Paulo Gonçalves e o funcionário judicial José Augusto Silva, remeteram-se ao silêncio. O mesmo não aconteceu com os respectivos advogados, sobretudo com o defensor do funcionário do tribunal de Fafe, que depois de ouvir o procurador Valter Alves a pedir a prisão preventiva para o seu cliente não se conteve e, perante a juíza Claudia Pina, disparou em várias direcções. Paulo Gomes, segundo as gravações dos primeiras interrogatórios divulgadas pelo blogue Mercado de Benfica, recorreu à ironia para contestar o requerido pelo Ministério Público: "Quem leva bancos à falência pode estar em liberdade, um indivíduo recebe umas camisolas uns bilhete tem que estar preso…honestamente".

Os argumentos do advogado Paulo Gomes não convenceram a juíza de instrução Claudia Pina, que acabaria por colocar José Augusto Silva em prisão preventiva, uma situação que se manteve até setembro deste ano, quando o funcionário judicial, após a acusação do Ministério Público, passou para prisão domiciliária. Porém, durante as alegações no primeiro interrogatório judicial, o advogado Paulo Gomes não largou a tese do exagero que seria a aplicação da prisão preventiva ao seu cliente, até tendo em conta outros processos judiciais em curso: "Até me repugna, como é que nesta cidade um funcionário judicial é apresentado ao Supremo Tribunal de Justiça por violação e adulteração da distribuição e aí não é pedida, nem aplicada, nem promovida sequer uma medida privativa de liberdade", argumentou ainda o advogado, referindo-se ao processo "Operação Lex", no qual foi detido o funcionário judicial Octávio Correia.

Ainda de acordo com o registo audio da diligência, Paulo Gomes perguntou na sala como é que se iria explicar "às pessoas" porque razão o Ministério Público promoveu a medida de prisão preventiva "a um indivíduo que recebe camisolas e bilhetes, supostamente entregando documentos, quando pessoas que ganharam milhões de euros e com outros benefícios" saem em liberdade dos tribunais. "Neste País, há pessoas que fazem actos mais graves e eu não vejo estas promoções", declarou.