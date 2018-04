08:04

O arguido responde por dois crimes de ofensa à integridade física qualificada, dois crimes de falsificação de documento e dois crimes de denegação de justiça e prevaricação.

O Tribunal de Guimarães inicia hoje o julgamento do subcomissário da PSP Filipe Silva, pronunciado por agressão a dois adeptos do Benfica naquela cidade, em Maio de 2015.



O arguido responde por dois crimes de ofensa à integridade física qualificada, dois crimes de falsificação de documento e dois crimes de denegação de justiça e prevaricação.



Os factos remontam a 17 de Maio de 2015, logo após o final do jogo entre o Vitória de Guimarães e o Benfica, no exterior do Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.



No final do encontro, cerca das 20h30, Filipe Silva "desferiu bastonadas" num adepto do Benfica, atingindo-o ainda com uma joelhada nas costas. Além disso, o arguido terá também agredido o pai daquele adepto com "dois socos no rosto". Os incidentes foram filmados por uma câmara de televisão da CMTV.



A acusação refere que esta actuação de Filipe Silva aconteceu após um dos ofendidos lhe ter dirigido "impropérios" a propósito do policiamento do jogo. Para a acusação, o arguido, em ambos os casos, utilizou "de forma excessiva" os meios coercivos de que dispunha, "no âmbito dos poderes funcionais que lhe foram legalmente conferidos para o exercício da função policial".



Diz ainda a acusação que Filipe Silva agiu "com grave abuso de autoridade, valendo-se da posição superior de autoridade em que estava investido para consumar a agressão, bem sabendo da especial censurabilidade da sua conduta".



Os agredidos foram dois adeptos do Benfica, pai e filho, tendo os incidentes sido presenciados por dois menores, netos e filhos das vítimas, respectivamente.



A acusação considerou ainda indiciado que, posteriormente aos factos, o arguido elaborou um auto de notícia e um relatório com dados "que não correspondiam à verdade, assim pretendendo justificar a conduta em que incorrera".



No auto de notícia, o subcomissário escreveu que o adepto filho resistiu a uma ordem de detenção e lhe deu uma cuspidela, o ameaçou e o injuriou. Disse ainda que só usou o bastão face à "elevada possibilidade" de ser agredido pelo adepto.



Escreveu também que o adepto pai o agarrou e o tentou manietar, uma situação de que alegadamente terão resultado escoriações num ombro e um rasgão no pólo da farda. Juntou fotos que a acusação considera não corresponderem à verdade, até porque no final do policiamento Filipe Silva teria o pólo "intacto".