Em termos pessoais, tem sido extremamente doloroso para mim e para a minha família lidar com toda esta situação. Mas esforço-me por ver como positivo o meu crescimento espiritual, o ter conhecido realidades que nunca esperei conhecer e estou a referir-me, em concreto, ao ambiente prisional, sendo hoje e, por isso, um homem mais rico em termos humanos. E por também ter visto os verdadeiros amigos e a falsidade que me rodeava (quando se tem poder e dinheiro, não faltam os ditos amigos). Em termos profissionais, isto destruiu completamente o que construí, com muita dedicação e sacrifício, durante 30 anos de trabalho sério e imaculado remetendo -me para uma situação de total indigência. Apesar de sentir que ainda tenho muito de útil para dar, há cerca de três anos que tenho a vida suspensa.



Como é que paga as suas despesas?

Dada a situação de total indigência em que me encontro, tenho vivido com o apoio da família. Desde Fevereiro do presente ano, consegui com a minha actual advogada, drª Carla Marinho, que o tribunal desbloqueasse uma verba mensal a título de alimentos, mas que é manifestamente insuficiente para acudir aos encargos mensais que tenho. Assim, só com

a ajuda da família e com muitas privações é que tenho conseguido honrar esses encargos.



Durante o julgamento disse aos jornalistas que iria regressar ao MP. Mantém essa intenção?

Sou magistrado, continuo a sentir-me magistrado, estou inocente e, como tal, sinto -me em condições plenas de, em consciência, poder regressar à magistratura. Contudo, depois de ter reflectido e amadurecido esta ideia, e apesar de ser inocente, sou forçado a reconhecer que a mera existência deste processo, mesmo terminando com uma absolvição, como estou crente e espero que aconteça, poderia lançar dúvidas, mínimas que fossem, sobre a minha idoneidade e hombridade enquanto magistrado e administrador da Justiça. E isso não poderá, não deverá acontecer. Por isso, e para salvaguardar a imagem da Justiça, decidi não regressar à magistratura.



O que é que vai fazer em termos profissionais?

Tenho a possibilidade de exercer advocacia, consultoria e de desenvolver trabalho voluntário na área dos reclusos e da sua reinserção social, pois esta trágica experiência mostrou-me o uso e abuso do ser humano após ser remetido para uma prisão onde fica reduzido a nada, sem apoio ou acompanhamento e sem nenhuma perspectiva de futuro e da sua ressocialização, que apenas existe no nome.





Depois de condenado e com a maior parte dos bens apreendidos, Figueira ficou sem meios de subssistência e decidiu agora que é tempo de voltar ao Ministério Público (MP). "Requerer informação sobre a vaga que irá ocupar nos quadros do Ministério Público a partir de 1 de fevereiro de 2019, uma vez que, nos termos previstos na alíena c do nº 1 do artigo 161 do Estatuto do Ministério Público, a partir dessa data ficará na situação de disponibilidade por ter sido extinto o seu anterior lugar na extinta Cmarca de Lisboa Noroeste", especificou Figueira na carta à PGR a que a SÁBADO teve acesso.Na prática, o procurador quer que Lucília Gago o informe sobre qual a vaga que irá agora ocupar. A inesperada decisão surge depois de Figueira já ter garantido, numa entrevista escrita à SÁBADO, ainda durante o julgamento, que não voltaria ao MP. Mas na altura também se queixou dizendo que vivia há largos meses como um "indigente" e que o processo lhe tinha destruído a vida profissional e pessoal.Fica apenas um extrato das respostas que deu à