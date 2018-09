Um inquérito que resultou de uma denúncia da Federação Portuguesa de Futebol após uma entrevista televisiva de Bruno de Carvalho a denunciar as ofertas do Benfica a árbitros, sob a forma de vouchers de refeição, foi espiado 186 vezes pelo funcionário judicial José Augusto Silva.Os acessos ilegais são minuciosamente descritos na acusação e começaram às 10.30 do dia 14 de Março de 2017, prolongando-se até ao dia 3 de Março de 2018. Também aqui José Augusto Silva utilizou as credenciais de acesso da magistrada Ana Paula Vitorino. Guimarães e Fafe foram os tribunais de onde partiram as intromissões no sistema informático da justiça.A acusação à SAD do Benfica e a Paulo Gonçalves foi conhecida hoje. Ateve acesso a toda a acusação. Paulo Gonçalves é acusado de 79 crimes e a SAD do Benfica, de 30.