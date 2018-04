Todos os 19 arguidos do caso dos Comandos serão levados a julgamento, decidiu a juíza de instrução Isabel Sesifredo. O processo é sobre as mortes de Dylan da Silva e Hugo Abreu, em Setembro de 2016.



A decisão foi tomada esta manhã no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa. "Nesta fase processual, os indícios são muito fortes para não pronunciar os arguidos (não levar a julgamento). Por isso pronuncio-os", disse a juíza de instrução criminal, citada pela agência Lusa.

Dylan da Silva e Hugo Abreu, à data dos factos ambos com 20 anos, morreram enquanto vários outros instruendos sofreram lesões graves e tiveram de ser internados, na sequência de uma prova do 127.º Curso de Comandos, que decorreu na região de Alcochete, distrito de Setúbal, a 4 de Setembro de 2016.

Segundo o jornal Público, sete militares entre os 19 arguidos podem incorrer em penas de prisão mais graves. Entre eles, estão o médico, o enfermeiro, os responsáveis pelos grupos de Dylan da Silva e Hugo Abreu, e o director do curso.