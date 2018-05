A PSP encontra-se no local onde ocorreu um homicídio este sábado, em Valejas, Oeiras. Segundo o Correio da Manhã , uma desavença entre vizinhos esteve na origem do crime. Um agente da PSP reformado, de 73 anos, atingiu a tiro de caçadeira o vizinho, de 37.O alerta foi dado cerca das 12h56. O presumível homicida cometeu suicídio depois do crime.Ambas as mortes foram declaradas no local.