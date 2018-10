A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois homens pela suspeita de um crime de homicídio, ocorrido no final do mês de Setembro na localidade do Sobralinho, no concelho de Vila Franca de Xira.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois homens pela suspeita de um crime de homicídio, ocorrido no final do mês de Setembro na localidade do Sobralinho, no concelho de Vila Franca de Xira, foi hoje anunciado.



Em causa estão pai e filho, com 52 e 23 anos, respectivamente, suspeitos de terem morto um homem, de 43 anos, no passado dia 29 de Setembro.



Os factos ocorreram, segundo explica a PJ em comunicado, quando a vítima, com 43 anos, saia de carro de uma festa e foi abordado pelo detido mais novo que "o impediu momentaneamente de circular pela artéria por onde seguia.



"Na sequência deste incidente, a vítima e um dos detidos envolveram-se em confronto físico, o qual veio a culminar, num primeiro momento, com a ocorrência de uma agressão grave motivada por um golpe de arma branca", refere a PJ.



A nota acrescenta que "minutos volvidos e com a vítima já em agonia, no chão", o pai do agressor destravou o carro numa rua com declive, "o que originou o seu atropelamento mortal".



Pai e filho serão hoje presentes a primeiro interrogatório judicial, no qual serão sujeitos à aplicação das respectivas medidas de coação.