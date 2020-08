PJ investiga ameaças de morte a três deputadas e a Mamadou Ba Portugal Email enviado a dez pessoas informa que estas têm 48 horas para abandonar o país, sob pena de "retaliação". Ameaças surgem dias depois da "parada Ku Klux Klan" junto às instalações da SOS Racismo. patrocinados

DETALHE Nas férias escolares trocava Kolda, que fica no Sul do Senegal, por Bissau, onde tinha muita família (o pai, que é da Guiné-Conacri, militou no PAIGC). Ali, pelos alfarrabistas, encontrou as primeiras leituras em português (Jorge de Sena, Fernando Pessoa...) e que o levaram à escolha desta língua no secundário e na licenciatura.

Artigo originalmente publicado a 31 de janeiro de 2019 na SÁBADO.Indeferido. Esta foi a resposta do Estado português ao primeiro pedido de nacionalidade portuguesa feito por Mamadou Ba. A argumentação oficial: que não tinha tempo suficiente de residência em Portugal e que não tinha conhecimentos suficientes de português.Do outro lado da linha telefónica, o ativista e político ri-se por terem sido estas as razões. Eram fracas.Quando entregou o pedido, vivia no País há mais de uma década. Chegara, licenciado no Senegal em Língua e Cultura Portuguesa, em 1997, e com uma bolsa do Instituto Camões para fazer o mestrado (que não concluiria) na mesma área. Trabalhara nas obras durante a última fase de construção da Expo 98. Fizera o curso de Tradução e trabalhara, com uma avença, na tradução de documentos francófonos para embaixadas e empresas. Também fora contratado por ajuste direto para assessor – como acontece com todos os outros – do Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal de Lisboa (AML). E tinha um filho de 2 anos e português."Era absurdo", descreve. Mas "já previa esse indeferimento. Conheço as teias da burocracia e os truques por dificuldade da engrenagem [quanto aos] imigrantes e aos seus dirigentes". Apresentou um recurso hierárquico diretamente à ministra da Justiça que o conhecera na AML, a que presidira.Paula Teixeira da Cruz despachou favoravelmente o direito à nacionalidade e Mamadou Ba, nascido em Kolda (no Sul do Senegal) a 2 de janeiro de 1974, tornava-se português. "Porque eu tinha direito à nacionalidade, não era nenhum favor que a ministra fazia", diz.O caminho profissional fora acompanhado logo desde os primeiros anos em Portugal por outro trajeto de ativismo antirracismo, despertado ainda na universidade, em Lisboa. Ali perguntavam-lhe se tirara o curso debaixo de uma árvore. Ele respondia com ironia que "fora pendurado numa liana, por causa dos crocodilos".Não se importar com críticas duras tem sido uma marca de Mamadou Ba. Foi assim quando se manifestou contra a inauguração de uma estátua do Padre António Vieira – com escândalo público e um grupo de neonazis a guardarem a figura. Mas, em 23 anos de ativismo em Portugal (com participação em ações de solidariedade pelos jovens que acusaram 17 polícias de Alfragide de os agredirem, ou de apoio às famílias de jovens mortos, como MC Snake) nada atingira as proporções como o post, com 83 palavras, que escreveu no seu perfil do Facebook sobre a atuação da PSP no Bairro da Jamaica no dia 20 de janeiro de 2019 e os comentários de outros contra os habitantes. "Sobre a violência policial, que um gajo tenha de aguentar a bosta da bófia e da facho esfera é uma coisa é natural, agora levar com sermões idiotas de pseudo radicais iluminados é já um tanto cansativo, carago!", desabafou, antes de deixar o aviso de que "por estas bandas, não passarão".Mamadou assegura que não qualificava a polícia como um todo, mas aquela ação em particular, que foi filmada. Não foi assim que foi entendido nas caixas de comentários dos sites dos jornais nem nas mensagens que recebeu. Dias depois, dois militantes do Partido Nacional Renovador fizeram-lhe uma espera quando espreitava a montra de uma livraria em Picoas. A cena foi gravada pelos próprios e partilhada nas redes sociais. No dia seguinte, sábado, outros atiraram-lhe bocas no Barreiro. Na terça-feira, quando saía de uma consulta, voltou a ser abordado. "Preto" foi talvez a menor das ofensas que lhe dirigiram: "chulo de merda", "ladrão", "a viver à nossa custa".Também houve críticas públicas por ser na época assessor parlamentar do Bloco de Esquerda ( de que era militante e onde foi já dirigente político, chegando até a integrar o principal órgão entre congressos, a Mesa Nacional). O líder parlamentar do Partido Socialista, Carlos César, disse que as declarações "não têm contribuído, em nenhum dos momentos, para a tranquilidade e para o bom esclarecimento do que está em causa". E colou-as ao Bloco. Ao Expresso, o partido sublinhou que Mamadou não era dirigente e faz trabalho "administrativo" no parlamento. O próprio repetiu os mesmos argumentos àMamadou Ba diz não estar a colocar-se fora das críticas e que está disponível para elas, mas que é "inacreditável que [este post] tenha mexido tanto", quanto já fez muitos outros mais agressivos. "Como é que é possível terem maior capacidade de indignação perante o vernáculo do que a violência que originou o vernáculo?"Os ativistas que trabalham com ele em variados projetos de educação da comunidade acompanham a sua perspetiva. "Nada é mais forte do que aquelas imagens e a violência a que sentimos que os corpos negros são sujeitos. E somos humanos e quando vemos este tipo de situações, as emoções falam mais alto", diz àAna Fernandes, da Plataforma Gueto.Cristina Roldão acrescenta: "Se fosse um nome inglês, alemão, a sociedade estaria muito mais disponível a considerar que é um desabafo e uma figura de estilo. Como é um negro que critica a sociedade portuguesa de forma frontal, é como se fosse um desacato." A investigadora do ISCTE, que tem estudado a exclusão institucional, não tem dúvidas de que as ofensas e a perseguição de que Mamadou Ba tem sido alvo ou as notícias de que os jovens que se manifestaram na Avenida da Liberdade contra a repressão policial no Bairro da Jamaica atiraram pedras são a prova de que parte da "sociedade tolera as pessoas negras se elas estiverem nos seus bairros e se não reivindicarem a igualdade total".Foi esse o quadro que Mamadou apreendeu desde os primeiros tempos em Portugal. Aconteceu -lhe quando viveu, entre 1998 e 2000, em casa do tio, na Quinta da Princesa, "um dos bairros chamados difíceis", na Amora (Seixal). Percebeu como ainda se "vivem em ilhas": ali "não havia farmácia, um único serviço público de proximidade, poucos cafés e comércio local dos moradores". Ou quando se sentava nos transportes públicos e o lugar ao lado ficava vazio. "Isso ainda acontece", relata. Ou quando ainda trabalhava nas obras e o patrão o despediu no dia seguinte a aparecer na televisão num evento da Rede Anti-Racista."Ele foi aguentando porque tinha capacidade para o fazer", relata José Falcão, com quem ainda se cruzou no PSR, onde se filiou em 1998, e que é seu companheiro no SOS Racismo. Ainda que aguente, há cuidados que tem: em janeiro do ano passado, o seu advogado pediu proteção policial e há muito que evita ir aos jogos no Estádio da Luz. Apesar de tanto ele como os filhos serem "fanáticos pelo Benfica", "nas claques de futebol estão infiltrados membros da extrema -direita", explica.Conclui: "Tenho tido mais cuidado e tenho de ter. Não quero ser mártir. Quero ser útil à causa e quero manter-me em condições físicas para isso."