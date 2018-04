Orlando Figueira, um dos principais arguidos da Operação Fizz, viu as medidas de coacção que lhe foram aplicadas serem aliviadas.O ex-procurador do Ministério Público está proibido de ausentar-se do país, mas pode agora contactar qualquer pessoa. Antes, só podia falar com a advogada e os familiares directos.Figueira foi acusado de corrupção, branqueamento de capitais, falsificação e violação do segredo de justiça.Além do ex-procurador, são ainda arguidos o advogado Paulo Blanco e Armindo Pires. Manuel Vicente, o antigo vice-presidente de Angola, também foi acusado de corrupção activa. No entanto, o seu processo acabou por ser separado da Operação Fizz quando o julgamento começou.O processo Operação Fizz, relacionado com corrupção e branqueamento de capitais, envolve o antigo presidente da Sonangol e ex-vice-presidente de Angola Manuel Vicente que, num processo entretanto separado, é acusado de ter pago a Orlando Figueira 760 mil euros para que este arquivasse inquéritos em que era visado, designadamente na aquisição de um imóvel de luxo no edifício Estoril-Sol.