Luís Goes Pinheiro tomou posse como secretário de Estado da Modernização Administrativa. Há quatro anos, foi escutado pela PJ num esquema de cunhas para entrar para o Instituto dos Registos e Notariado.

O novo secretário de Estado da Modernização Administrativa, Luís Goes Pinheiro, foi uma das várias personalidades que, há quatro anos durante a investigação do caso "vistos gold", foi escutado pela Polícia Judiciária a meter cunhas ao então presidente do Instituto dos Registos e Notariado, António Figueiredo, um dos arguidos do processo. As escutas da PJ, que constam dos autos do processo, actualmente em julgamento, revelam que Goes, que não foi acusado de qualquer crime, estava a tentar entrar para um cargo no IRN e que Figueiredo, juntamente com Maria Antónia Anes, ex-secretária-geral do Ministério da Justiça (também arguida no caso), operavam nos bastidores para que isso acontecesse.



À época, Luís Goes era secretário-geral do Conselho Geral da Câmara dos Solicitadores. Em Janeiro de 2014 e com uma entrevista agendada na CRESAP (Comissão de Recrutamento e Selecção para a Administração Pública), Luís Goes e António Figueiredo foram escutado a conversas sobre o tema, conversa na qual o segundo, de acordo com o relatório final da Polícia Judiciária à investigação aos "vistos gold", disse que "há aí uma pessoa que é a chave-mestra nisto". Goes ainda perguntou se seria o secretário de Estado ou a então ministra da Justiça, Paula Teixeira da Cruz, mas Figueiredo direccionou-o noutro sentido: era uma pessoa que estava "no júri" e que influenciava "estas coisas todas", nomeando então Maria Antónia Anes.



Na mesma conversa, António Figueiredo referiu já ter conversado com Maria Antónia Ades sobre o concurso de Goes e já "já tinham definido mais ou menos como as coisas iam correr".



Já em 2016, quando foi confrontado pelo Público com o teor das escutas, Luís Goes Pinheiro declarou que nos quatro concursos a que se candidatou chegou sempre a finalista, sem qualquer contacto directo com um membro do júri. Quantos aos telefonemas com António Figueiredo, situou-os em meras conversas de cortesia e não manobras de bastidores para sair favorecido. Certo é que em Fevereiro de 2014, a Judiciária interceptou uma chamada entre Figueiredo e Luís Goes Pinheiro, uma conversa em que o antigo presidente do IRN fez questão de dar ao "candidato" um feedback da entrevista na CRESAP: "Já tenho aqui um feedback, a dizer assim pode dizer ao seu amigo que se saiu muito bem. Que tal, ah? Isto tá tudo controlado." Goes respondeu: "Já vi que sim, seu maroto".



No processo, os procuradores do Departamento Central de Investigação e Acção Penal referiram o caso Figueiredo-Luís Goes Pinheiro como um exemplo da rede de António Figueiredo e Maria Antónia Anes de "tratamentos de favor no âmbito de procedimentos concursais públicos", os quais "serviam indiciariamente de "moeda" de troca num "mercado paralelo" no qual eram usadas para aquisição de futuros favores de terceiros escolhidos por ambos os arguidos e relativamente aos quais estes alimentavam expectativas de vir a obter vantagens análogas uma vez colocados os terceiros nos cargos públicos almejados".



De acordo com a Agência Lusa, a leitura do acórdão do julgamento do processo Vistos Gold, que envolve, além de Figueiredo e Maria Antónia Anes, o ex-ministro da Administração Interna Miguel Macedo, foi adiada de 21 de Setembro para 17 de maio de 2019. Nas alegações finais do julgamento, realizadas antes das férias judiciais de verão, o Ministério Público (MP) pediu a condenação do ex-presidente do Instituto dos Registos e Notariado António Figueiredo a uma pena até oito anos de prisão e a sua suspensão de funções públicas por um período de dois a três anos. Para os restantes arguidos, incluindo o ex-ministro da Administração Interna Miguel Macedo e a antiga secretária-geral do Ministério da Justiça Maria Antónia Anes, o procurador José Niza pediu que fossem condenados a uma pena única não superior a cinco anos de prisão, admitindo que a mesma possa ser suspensa na execução, à excepção do empresário Jaime Gomes, para quem pediu prisão efectiva.



O procurador decidiu retirar a Jarmela Palos, ex-director do Serviço Estrangeiros e Fronteira (SEF), um dos dois crimes de prevaricação de que estava acusado, referente à questão do oficial de ligação em Pequim, mas deu como provado os restantes crimes da acusação, incluindo corrupção passiva. Nas alegações, o procurador reconheceu que a prova pessoal e testemunhal prestada em julgamento foi fraca, com alguns arguidos a optarem pelo silêncio ou a entrarem em contradição e testemunhas que podiam ter sido decisivas a escudarem-se em lapsos de memória, face ao que haviam dito na fase de inquérito.



Em seu entender, as intersecções telefónicas, SMS e emails entre os arguidos e a prova documental existente no processo são "claras" e bastantes para provar os factos imputados, ditando a condenação dos arguidos. A posição do MP mereceu muitas críticas dos advogados de defesa que pediram a absolvição dos seus constituintes.



Miguel Macedo demitiu-se em Novembro de 2014 de ministro da Administração Interna, tendo-lhe sido imputado pelo MP o alegado favorecimento de um grupo de pessoas que pretendia lucrar de forma ilícita com os ‘Vistos Gold’, realizando negócios imobiliários lucrativos com empresários chineses que pretendiam obter autorização de residência para Investimento.



Desse grupo faziam parte alegadamente Jaime Gomes, empresário e amigo de Miguel Macedo, António Figueiredo, ex-presidente do Instituto de Registos e Notariado (IRN), e o empresário chinês Zhu Xiaodong. Em causa estão também alegados favorecimentos a uma empresa de Paulo Lalanda de Castro, ex-patrão da farmacêutica Octopharma, e ao Grupo Bragaparques.



O processo Vistos ‘Gold’, que tem 21 arguidos (17 pessoas singulares e quatro empresas), prende-se com a alegada prática dos crimes de corrupção activa e passiva, recebimento indevido de vantagem, prevaricação, peculato de uso, abuso de poder, tráfico de influência e branqueamento de capitais.