No negócio dos fármacos furtados, os anabolizantes são reis

Houve sete vezes mais alertas de furtos em 2018. A maioria dos medicamentos desaparecidos será usada ilegalmente em ginásios.

Há já vários anos que um dos sócios da farmácia desviava caixas de esteroides anabolizantes. Mas o crime era difícil de identificar – e poderia até ser confundido com um extravio inocente – porque não se limitava a tirá-los da loja. Acedia também ao sistema informático para "camuflar" essa ação.



Finalmente, no ano passado, os outros sócios aperceberam-se do que fazia: o desaparecimento de esteroides anabolizantes não se devera a nenhum erro, tinham mesmo sido furtados. E o alerta foi enviado por email ao Infarmed, que registou, de janeiro a 17 de dezembro passado, sete vezes mais notificações de desaparecimento de medicamentos no País do que em 2016 e 2017 (apenas tinha ocorrido uma em cada um destes anos). Sempre por

email, os sete alertas vieram de todos os elos da cadeia do medicamento, de fabricantes a distribuidores e farmácias.



"É incontornável concluirmos que aumentou", nota Luís Sande e Silva. O diretor da Unidade de Inspeção do Infarmed avança algumas explicações para este crescimento: "Pode ser para comercializar no mercado ilegal, como ginásios, na competição desportiva – pode entrar na esfera do doping –, no mercado negro, pela Internet, que é um mercado florescente."



Apenas alguns exemplos práticos: a 17 de janeiro, uma circular informativa dava nota do desaparecimento de três lotes de medicamentos num estabelecimento de saúde. De dois fabricantes diferentes, eram todos um pó e solvente para solução injetável que tem somatropina. A escolha do material

furtado não terá sido coincidência: numa breve pesquisa na Internet, encontram-se páginas que fazem referência a esta substância ativa como uma hormona sintética de crescimento, utilizada para acelerar o crescimento muscular.



A 8 de maio, outra circular dava nota do "furto de vários medicamentos numa farmácia comunitária". Entre os 40 lotes, 31 tinham substâncias ativas também referenciadas para o aumento da massa muscular, como nandrolona, mesterolona, testosterona. Os outros nove lotes eram de comprimidos ou

gotas orais sedativos e de relaxamento muscular, com fenobarbital e clonazepam, e que também são utilizados na atividade desportiva.



O papel da Unidade de Inspeção é alertar as autoridades competentes na investigação, como a Polícia Judiciária ou o Ministério Público, para que identifiquem os fármacos furtados fora dos circuitos regulares, que o Infarmed não controla. Neste âmbito, a Procuradoria-Geral da República

confirmou, ainda em dezembro, à SÁBADO ter, entre os alertas registados no Infarmed em Maio, um processo em investigação no Departamento de Investigação e Ação Central de Lisboa. E ter encerrado outro.



Falsificações na Europa

Existe também uma desproporção neste aumento em Portugal, quando comparado com os 17 alertas registados, até 17 de dezembro de 2018, por autoridades do medicamento, alfândegas e polícias europeias.



"Este ano nem houve muitos. Se calhar é dos anos com menos alertas", constata Luís Sande e Silva, que tem registado "um aumento deste tipo de práticas na Europa", com especial incidência em países como Polónia e Itália.



Nos últimos quatro anos, só em Espanha, notava uma notícia recente do diário El Mundo, a agência nacional do medicamento denunciou o extravio de 126 e o furto de 37 medicamentos – entre estes, 11 era fármacos oncológicos e outros tantos, hormonas de crescimento.



"A nossa reflexão era tentar perceber quando é que isto chegava cá." Parece ter sido em 2018. Mas, nota Sande e Silva, na Unidade de Inspeção do Infarmed também se argumenta que "pode haver uma maior consciência das entidades", tanto da indústria, como dos distribuidores ou das farmácias, "para reportarem estas situações" que já ocorriam no passado.



Em Itália, Polónia e Roménia foram também encontrados, no circuito legal, medicamentos falsificados – terminologia em que se incluem os fármacos furtados.



Algo que ainda não ocorreu por cá, sublinha o diretor desta unidade do Infarmed: "Até agora, em Portugal, não foi detetado um medicamento falsificado a ser comercializado."



NÚMEROS

31 lotes com substâncias ativas usadas para o crescimento muscular (nandrolona, mesterolona e testosterona) foram dados como furtados, em maio, de

uma farmácia comunitária



Em janeiro, uma nota do Infarmed referia que, de um estabelecimento de saúde, haviam sido furtados três lotes de somatropina que, em solução

injetável, também é usada para ganhar massa muscular



14 unidades de antidepressivos foram dadas como desaparecidas, numa circular do Infarmed, em janeiro



Através da rede europeia WGEO, todas as agências do medicamento, alfândegas e polícias receberam, até 17 de dezembro, 17 alertas de furtos na Europa



Artigo originalmente publicado na SÁBADO n.º 769, de 24 de janeiro de 2019.