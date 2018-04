Tribunais de Lisboa e Sintra declararam-se incompetentes para julgar a Operação Zeus. O conflito vai ser decidido pelo Tribunal da Relação

Depois de o Tribunal de Sintra se declarar incompetente para julgar o caso dos 68 arguidos acusados de crimes de corrupção activa/passiva e falsificação de documentos na Força Aérea, e enviar o processo para Lisboa, agora foi a vez deste Tribunal Judicial se declarar incompetente e reenviar o processo – conhecido como Operação Zeus – para o Tribunal da Relação de Lisboa. Caberá aos juízes desembargadores decidir onde é que o caso vai ser julgado.



Ao pronunciar os arguidos acusados pelo Ministério Público, empresários e militares, o juiz de instrução Ivo Rosa determinou o envio do processo para julgamento em Sintra, entendendo que o "crime mais grave se consumou na Direcção de Abastecimento e Transporte da Amadora". Só que a juíza do tribunal de Sintra que recebeu o processo para julgamento discordou da decisão do colega, argumentando com a dispersão territorial dos factos da acusação, que situou crimes nas Bases Aéreas de Sintra, Açores, Leiria, Montijo, Beja, Figo Maduro e Ovar.



Ora, escreveu a magistrada, "porque o crime a que corresponde a mais grave tem conexão com várias áreas territoriais (...) dúvidas não temos de que a competência territorial para o julgamento dos presentes autos pertence ao tribunal da área onde primeiro houve a notícia do crime". Sendo assim, continuou a magistrada judicial, "tendo a notícia do crime ocorrido no DIAP de Lisboa, é territorialmente competente para o julgamento o Juízo Central Criminal de Lisboa e não este tribunal judicial da Comarca de Lisboa Oeste, Juízo Criminal de Sintra".



O processo foi enviado então para Lisboa e os arguidos ficaram a aguardar a marcação do julgamento. Mas num despacho datado de 16 de Abril, o Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa contrariou a última decisão e colocou-se ao lado da posição do juiz Ivo Rosa. "Tendo em conta os factos constantes da pronúncia (…) resulta evidente que essa mercantilização ocorreu nas instalações da Direcção de Abastecimento e Transportes (DAT), na Amadora, local onde o crime único de corrupção passiva imputado na pronúncia se consumou, sendo posteriormente alargado a outros intervenientes em locais dispersos pelo país", lê-se no despacho a que a SÁBADO teve acesso.



Mais: "ao contrário do que sustenta o Juízo Central Criminal de Sintra – que refere que a pronúncia não esclareceu o local dos factos ‘integralmente e de forma explícita' – resulta dos factos constantes da pronúncia que a decisão criminosa tomada pelos principais arguidos surgiu nas instalações da DAT (Amadora) e é nestas que são comunicadas a terceiros, assim se consumando o crime, conforme expressamente referiu o juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa".



Em seguida, o despacho enumera os artigos da pronúncia onde considera ficar claro onde o crime mais grave foi consumado para concluir que, "por ser evidente, dos factos constantes da pronúncia, que o crime mais grave - de corrupção passiva - se consumou nas instalações da DAT, na Amadora (Sintra), declaro este Juízo Central Criminal de Lisboa territorialmente incompetente para o julgamento dos presentes autos, sendo competente, para o efeito, o Juízo Central Criminal de Sintra". E uma vez que se afigurava "um conflito negativo de competência" os autos foram enviados para o Tribunal da Relação de Lisboa.



Em Fevereiro, na decisão instrutória, o juiz Ivo Rosa decidiu não levar a julgamento 18 dos 10 arguidos (dez militares, duas empresas e seis civis), e deixou ainda cair os crimes de falsidade informática e de associação criminosa, por considerar que não se provou a existência de "uma estrutura organizada", mas antes uma estrutura militar através da qual os arguidos "praticaram os factos ilícitos".



Dos 86 arguidos iniciais da 'Operação Zeus' - 40 militares e 46 entre empresários, empresas e trabalhadores - o processo segue agora para julgamento com 68 arguidos: 30 militares e 38 civis, entre empresas e empresários.



Segundo o despacho de acusação do MP os arguidos delinearam um esquema de sobrefacturação de bens e matérias-primas para a confecção de refeições nas messes da Força Aérea Portuguesa e do Hospital das Forças Armadas.



"No essencial, está fortemente indiciado que, pelo menos, desde 2011, os oficiais da Direcção de Abastecimento e Transportes decidiram, de forma concertada e aproveitando-se da própria estrutura hierárquica militar, obter proveitos indevidos", sustentou o MP. A investigação sublinhou que esta conduta se verificou em diversas messes militares dispersas pelo país.



"A conduta indiciada representou uma sobrefacturação em montante não apurado, mas significativamente superior a 2.552.436,55 euros" (2,5 milhões de euros), acrescentou o MP.



Na primeira fase da Operação Zeus, realizada em Novembro de 2016, foram detidos cinco homens por corrupção activa e passiva e falsificação de documentos, num "esquema fraudulento que poderá ter lesado o Estado" em vários milhões de euros.



Na segunda fase desta operação, participaram 130 elementos da Polícia Judiciária e 10 procuradores do MP, tendo sido realizadas 36 buscas nas áreas dos distritos de Lisboa, Porto, Santarém, Setúbal, Évora e Faro, das quais 31 domiciliárias e cinco não domiciliárias.