Rui Rangel terá obtido contrapartidas financeiras de Natércia Pina, arguida em vários processos de burla ao Estado. A empresária e antiga candidata a deputada do PSD alegadamente transferia várias quantias para o advogado Santos Martins, suspeito de ser o testa-de-ferro do juiz Rangel.

Segundo o jornal Sol, vários documentos comprovam o pagamento de despesas pessoais de Rangel, a troco de decisões judiciais a favor de arguidos. O Ministério Público (MP) suspeita que entre Maio de 2014 e Maio de 2017, Pina pagou despesas pessoais de Rangel e familiares até 14 mil euros.

Através de um cartão bancário recarregável, que funcionava sem estar associado a uma conta bancária e a cujo extracto só o titular tinha acesso, Rangel foi obtendo várias quantias de Natércia Pina, acredita o MP. José Santos Martins, o alegado testa-de-ferro do juiz, era o titular do cartão.

Em 2015, Pina e o marido Manuel Cleto foram dados como suspeitos de crimes de corrupção activa e passiva, burla qualificada e tráfico de influências. Exploravam bares e cafetarias em vários hospitais do país e terão lesado o Estado em dois milhões de euros, conta o Sol.

A ligação entre Santos Martins e Natércia Pina remonta a 2014. Num email endereçado à empresária, o advogado escreve: "Cara amiga. Mais uma vez me vejo na necessidade de lhe pedir um grande favor. Tenho que pagar hoje uma dívida que se vem arrastando desde Setembro, ao lar onde está a minha mãe, pois foi o máximo de prazo que me deram e queria evitar que a minha mãe tivesse conhecimento desta situação irregular. São 450 euros. Veja se e como pode ajudar." De seguida, enviou mais um email com referências multibanco. O MP suspeita que Rangel tinha telemóveis e contas da luz pagas por Pina.

Funcionários da empresa de Pina detalharam que o advogado telefonava para o escritório e pedia dinheiro em notas. Para guardar os valores, Santos Martins alegadamente usava as contas do filho, Bernardo Santos Martins, e de um afilhado ligado a negócios imobiliários, Nuno Ferreira.

Rita Figueira, companheira de Rui Rangel, revelou ao pai que "todo o dinheiro do Rui está nas contas do filho de Santos Martins".