protecção de infraestruturas, comunicação com os media e prevenção da radicalização. Em falta estão ainda os programas contra ataques nucleares, biológicos, químicos e radiológicos, proteção das comunidades portuguesas no exterior e cibersegurança.



Este plano será apresentado oficialmente, nos próximos dias, por Helena Fazenda ao chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA), o almirante Silva Ribeiro, avança ainda o DN. Silva Ribeiro terá já manifestado apoio ao plano traçado por Helena Fazenda para chamar os militares a dar apoio num cenário de ameaça à segurança interna.



O almirante sublinhou que "o papel das Forças Armadas é de apoio às forças e aos serviços de segurança", estando fora de questão terem poder para usar armas ou disparar no espaço público. "É assim que vai ser em Portugal", sublinhou Silva Ribeiro.

Os militares portugueses podem vir a ser chamados de forma a reforçar as patrulhas policiais com fim de proteger "pontos sensíveis", partilhar informações com a PSP e a GNR e a disponibilizar meios próprios em situações em que esteja ameaçada a segurança interna do país.Os militares irão sempre (sem excepção) actuar sob o controlo operacional do responsável das polícias que está a comandar a operação. Estas mudanças enquandram-se na concretização da Estratégia Nacional de Combate ao Terrorismo (ENCT), segundo o Diário de Notícias que informa ainda que as Forças Armadas estarão sob comando das polícias em períodos limitados e desarmados.Ainda segundo o jornal diário, estão já concluídas quatro das sete tarefas auto-propostas pela ENCT, missão sob a alçada da secretaria-geral do Sistema de Segurança Interna (SSI). Estão já criados planos para o terrorismo interno,