Acusado de recrutar para o Estado Islâmico

Capa n.º 726

É um caso inédito na justiça portuguesa. Pela primeira vez, o Ministério Público acusou uma pessoa - o marroquino Abdesselam Tazi, 64 anos, detido no Estabelecimento Prisional de Monsanto - de pertencer ao autoproclamado Estado Islâmico (EI). De acordo com a acusação deduzida pelo Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), a que a SÁBADO teve acesso, Abdesselam Tazi não só aderiu ao grupo terrorista como recrutou outros marroquinos exilados em Portugal para a causa jihadista.Para os procuradores do DCIAP Vitor Magalhães e João Melo, não há dúvidas: "Abdesselam Tazi apresentava-se em público com uma postura fundamentalista, dedicada ao islão, com fortes sinais de radicalismo islâmico e de defesa do salafismo jihadista violento", lê-se na acusação. Crenças que o levaram a aderir ao EI, organização no interesse da qual passou a agir, "recrutando jovens provenientes de Marrocos para integrarem a luta jihadista na Síria e também nas acções terroristas que o EI determinasse no território da União Europeia". Acções que seriam financiada com o produto da venda de bens comprados com cartões de crédito falsificados.Abdesselam Tazi, que desde Maio de 2017 se corresponde com a SÁBADO, nega todas as acusações relacionadas com o terrorismo e admite apenas a utilização fraudulenta de cartões de crédito.