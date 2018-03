Abdesselam Tazi foi acusado pelo Ministério Público de oito crimes relacionados com o terrorismo internacional. Em entrevista à SÁBADO disse-se inocente



Adesão a organização terrorista internacional, falsificação com vista ao terrorismo, uso de documento falso com vista ao financiamento do terrorismo, recrutamento para terrorismo e financiamento do terrorismo. De acordo com um comunicado da Procuradoria-Geral da República, são estes os crimes que constam da acusação do Ministério Público deduzida esta sexta-feira contra Abdesselam Tazi, o marroquino preso há um ano no Estabelecimento Prisional de Monsanto e que faria parte da chamada "célula de Aveiro".

Segundo o comunicado enviado às redacções, Abdesselam Tazi terá aderido ao auto-proclamado Estado Islâmico e, uma vez em Portugal, onde obteve o estatuto de exilado político, terá procedido "preferencialmente junto do Centro Português de Refugiados, à radicalização jihadista e ao recrutamento de jovens marroquinos para integrarem essa organização terrorista". Terá tido sucesso uma vez: "um cidadão que foi, depois, detido em França pela tentativa de realização de ataque terrorista naquele país". Trata-se de Hicham El Hanafi, um marroquino que chegou a Portugal no mesmo avião de Abdesselam Tazi, proveniente da Guiné-Bissau e que, como ele, obteve estatuto de exilado político, e que está detido em França desde Novembro de 2016.

De acordo com o Ministério Público, Abdesselam Tazi terá ainda, "através da utilização de cartões de crédito falsos, obtido fundos com o objectivo de financiar actividades relacionadas com o terrorismo e que seriam levadas a cabo por jovens por si radicalizados".

Abdesselam Tazi chegou a Portugal em 2013. Nos anos seguintes viveu entre Lisboa e Aveiro com Hischam El Hanafi. Quando conseguiram o estatuto de exilados em Portugal, começaram a viajar pela Europa, sobretudo para a Alemanha. Foi aí que Abdesselam Tazi foi detido no Verão de 2016 por falsificação de cartões de crédito.



Nessa altura já estava a ser investigado em Portugal. Depois de as brigadas de vigilância do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras terem recebido, no início de 2015, a informação de que um marroquino estava a tentar recrutar elementos para o grupo terrorista Estado Islâmico, a Polícia Judiciária iniciou uma investigação às actividades de Abdesselam Tazi. Todo o processo foi também acompanhado pelo Serviços de informações de Segurança. No final desse ano, a Unidade Nacional Contra Terrorismo emitiu mesmo um pedido de vigilância discreta para as congéneres europeias - alerta que culminou na detenção de Hicham El Hanafi em Novembro de 2016.



Quando Abdesselam Tazi estava prestes a ser libertado na Alemanha, as autoridades portuguesas pediram a sua extradição para Portugal, onde chegou a 23 de Março de 2017. Colocado em prisão preventiva em Monsanto, o Marroquino de 63 anos negou sempre todas as acusações.



Em Agosto do ano passado, deu uma entrevista por escrito à SÁBADO onde admite ter praticado os crimes de falsificação com cartões de crédito na Alemanha para "sobreviver" mas rejeitou qualquer ligação com o terrorismo internacional. Disse-se, sim, alvo de uma armadilha por parte de compatriotas marroquinos, depois de ter recusado participar num alegado esquema de tráfico de haxixe.