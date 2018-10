O General Rovisco Duarte, chefe do Estado-Maior do Exército, pediu a demissão do cargo esta quarta-feira.

O General Rovisco Duarte, chefe do Estado-Maior do Exército, pediu a demissão do cargo esta quarta-feira e o CM teve acesso à carta de demissão entregue ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.



Leia na íntegra a carta de demissão do General Rovisco Duarte:



Militares e civis do Exército,



Apresentei hoje a Sua Excelência o Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas a minha carta de resignação ao cargo de Chefe do Estado-Maior do Exército, depois de dois anos e seis meses à frente do Exército.



