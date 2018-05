No domingo à tarde, uma mulher morreu num acidente no metro de Matosinhos, no Porto. O alerta foi dado às 18h26 e no local esteve uma equipa de bombeiros, membros da Polícia de Segurança Pública e uma viatura médica do INEM. Sabe-se agora que o corpo encontrado é na verdade de uma adolescente de 13 anos chamada Luana Pereira.

Segundo o Jornal de Notícias, Luana e uma amiga combinaram ir juntas a uma festa da Senhora da Hora em Matosinhos. Apanharam o metro na estação de Sete Bicas e Luana, de 13 anos, resolveu ir à pendura no metro, sentando-se entre duas composições da carruagem, de forma a não pagar bilhete e para experimentar uma actividade de alto risco chamada "train surfing".

A jovem foi caracterizada por uma amiga como "adepta de aventuras" e acabou por morrer no local devido a múltiplos ferimentos resultantes da "aventura", apesar de terem sido feitas várias tentativas de reanimação. Luana ficou com o pé preso na carruagem e não conseguiu sair do local onde estava.

A amiga da jovem, um ano mais nova, ficou sentada dentro da carruagem do metro e acabou por perder de vista Luana. Foi também a amiga que alertou a família de Luana para o seu desaparecimento, embora não tenha tido coragem para lhes dizer que esta estava a andar à pendura no metro.

A família da jovem vítima procurou-a durante duas horas e só soube o que aconteceu na esquadra da PSP, de onde foram reencaminhados para o Instituto de Medicina Legal.

Vizinhos da família contaram ao JN que a amiga de Luana ficou em estado de choque e que teve de receber apoio psicológico.

As mesmas fontes disseram ao jornal que Luana vivia com a mãe, a irmã, a avó, o tio e o sobrinho, e recordam-na como uma rapariga "rebelde, mas muito meiga" e que "não costumava arriscar tanto". Luana ia fazer anos daqui a 3 semanas.

Jovens arriscam com train surfing

É um fenómeno internacional bastante antigo onde algumas pessoas (maioritariamente jovens) arriscam-se ao viajar penduradas nas laterais, pára-choques ou tejadilhos de comboios e outros meios de transportes de linhas. Esta é uma actividade de alto risco, uma vez que há o risco de ocorrência de ferimentos graves e até mesmo morte, devido a quedas em alta velocidade, electrocussões provocadas pelos sistemas eléctricos internos, colisão com infra-estruturas (pontes, túneis, sinais de estrada, etc).





Entende-se como uma actividade física extrema motivada por desejos de adrenalina ou semelhantes e não motivada por necessidade, como ocorre em alguns países com sistemas de transportes públicos deficitários – de que são exemplos a Índia e a Indonésia.

Muitos praticantes costumam filmar-se a fazer train surfing e a publicar os respectivos vídeos nas redes sociais e no YouTube, onde é fácil encontrar registos desta prática. Há inclusive grupos que se dedicam a praticar e gravar esta perigosa acrobacia urbana e já se registaram várias mortes pelo mundo todo.

Em 2012, um jovem de 18 anos morreu electrocutado nos cabos do tejadilho de um comboio em Melbourne, Austrália. Em Madrid, um rapaz de 13 anos caiu das juntas de ligação de carruagens para o solo e teve de amputar as duas pernas em consequência do acidente.

Em Portugal, a prática levou em 2015 o Metro do Porto a reforçar a segurança para vigiar estes comportamentos e reportá-los à polícia, seguidos da Protecção Civil que insistiu junto das escolas que estas iniciassem trabalhos de sensibilização para os perigos do train surfing.

Apesar de ser menos usual do que em países como os EUA, Austrália, Alemanha ou Rússia, no nosso país há casos registados desta modalidade, principalmente na linha de Sintra e no metro do Porto.