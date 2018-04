Relacionado Jovem morre baleado junto a bar em Valpaços

Rui Lopes, o jovem que morreu baleado à porta de um bar em Valpaços, ainda conseguiu retirar a arma ao homicida, que o atingiu pelas costas. O suspeito continua fugido às autoridades.O jovem de 22 anos queria acalmar o suspeito, que já tinha tentado disparar contra um homem dentro do bar Urban Life. Rui Lopes conseguiu retirar-lhe a arma e até removeu o carregador. Devolveu-lha numa tentativa de convencer o homem a abandonar o local.Contudo, o homicida tinha outro carregador no bolso. Carregou a arma e disparou sobre Rui Lopes. Atingiu mais dois homens à porta do bar.Segundo o Jornal de Notícias, o suspeito tem cerca de 30 anos e é conhecido por Chico. Aguarda julgamento por tráfico de estupefacientes e foi obrigado a apresentações semanais na GNR de Valpaços.Parte do crime foi filmada por amigos de Rui Lopes, que já entregaram o vídeo à Polícia Judiciária de Vila Real.