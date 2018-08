Um jovem português está a ser investigado por auxílio à imigração ilegal em Itália. Miguel Duarte, de 25 anos, foi notificado pelo Ministério Público de Itália este mês.

Duarte foi voluntário no navio Iuventa, que resgatava refugiados no Mar Mediterrâneo. Em 2017, a embarcação foi apreendida. As autoridades italianas suspeitam que o navio está ligado ao tráfico humano e que houve traficantes a subir a bordo, algo que o jovem português nega. "Não temos relação alguma com traficantes líbios, não comunicámos nem tentámos comunicar com eles nem eles connosco", garantiu ao jornal Público.

Desde 2016, a organização Jugend Rettet, a que pertence o barco, salvou cerca de 14 mil pessoas. Agora, Miguel Duarte e outros dez tripulantes estão sob investigação.

O português está a ser ajudado por um advogado italiano.