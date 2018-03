Inspecção ao DCIAP revela processos desaparecidos

Dois inspectores do Ministério Público dizem que reinava o caos no Departamento Central de Investigação e Acção Penal. Não encontraram 126 dossiês internos da direcção sobre processos-crime. E até averiguações preventivas e inquéritos desapareceram. Pior: sem qualquer processo aberto, faziam--se vigilâncias no terreno a suspeitos.

No longo interrogatório a que foi sujeito no tribunal, o antigo procurador do Departamento de Investigação e Acção Penal (DCIAP), Orlando Figueira, que está a ser julgado por corrupção e branqueamento de capitais na Operação Fizz, deu uma explicação que pareceu insólita para o facto de terem sido encontradas em sua casa cópias de documentos que faziam parte dos processos que dirigiu quando trabalhava no Ministério Público (MP). Segundo relatou, o departamento onde se investiga a alta criminalidade financeira em Portugal não era um local seguro. "Há documentos que desaparecem, que são desselados, há violações… no DCIAP acontece", disse.



Na sala de audiências fez-se silêncio e o colectivo de juízes, formado por Alfredo Costa (que preside), Helena Pinto e Ana Cristina da Silva, entreolhou-se durante alguns segundos com evidente espanto. Seja ou não verdadeira a justificação de Orlando Figueira, o DCIAP foi realmente um autêntico caos quando o procurador lá trabalhou. A prova disso está no longo relatório de inspecção que foi concluído em Março de 2014 por dois inspectores do MP e que visou apenas parte dos quase 12 anos de liderança do DCIAP pela procuradora -geral adjunta Cândida Almeida. Um relatório cuja totalidade dos resultados foi mantida em segredo até hoje.



Segundo o documento original da inspecção, a que a SÁBADO teve acesso, com data de 28 de Março de 2014, os dois inspectores do MP depararam-se no DCIAP com uma desorganização gigantesca, tendo até constatado a existência de práticas como vigilâncias ilegais e investigações fora de processos-crime. No relatório, que abrangeu apenas o período de Setembro de 2009 a Setembro de 2013, também ficou registado o desaparecimento de centenas de documentos do MP, especialmente da direcção do DCIAP.



Quando foi inquirida como testemunha no tribunal no âmbito da Operação Fizz, Cândida Almeida deixou no ar a suspeita de que, depois de lhe ter sido submetido para aprovação superior o arquivamento do caso da compra do apartamento pelo angolano Manuel Vicente (um dos processos que o MP diz ter estado na origem do caso de corrupção), o então procurador Orlando Figueira possa ter introduzido no processo uma folha extra para legitimar a retirada do processo de qualquer menção a Vicente e a devolução ao mesmo dos documentos financeiros que comprovavam os respectivos rendimentos. A antiga directora do DCIAP referiu ainda que esta folha do processo não estava rubricada pela procuradora Teresa Sanchez, que na altura assessorava (e na-morava) Orlando Figueira, ao contrário do que sucedera com as restantes páginas do mesmo despacho de arquivamento.



As dúvidas levantadas por Cândida Almeida poderiam ser esclarecidas com o cruzamento das informações do dossiê de acompanhamento do processo. O problema? "Ter-se-á extraviado", disse Cândida, associando o desaparecimento do dossiê à mudança de instalações do DCIAP, no Natal de 2015.



Dias depois, o extravio foi desmentido por escrito. "Tratou-se de um manifesto lapso da testemunha tanto mais compreensível quanto já deixou de exercer funções no departamento há alguns anos", referiu um dos procuradores que acompanha o processo, José Góis, especificando que o dossiê em causa se encontrava "arquivado no local próprio, podendo o Ministério Público facultá-lo" ao tribunal. Mas só com ordens do colectivo de juízes.



Os 126 dossiês perdidos

O sigilo invocado tem a ver com o facto de os dossiês de acompanhamento dos processos serem documentos internos da estrutura hierárquica do MP. Intitulados DIR ou DDIR, foram durante largos anos obrigatórios na direcção do DCIAP, podendo conter no expediente a denúncia que deu origem ao inquérito e o registo dos momentos mais importantes do processo-crime, por exemplo, as constituições de arguidos e detenções, as datas e os alvos das principais buscas, a menção a cartas rogatórias, a separação de eventuais inquéritos autónomos e sempre o despacho final da investigação em causa. Normalmente, no dossiê de acompanhamento constavam também várias cópias de documentos do processo-crime.



No entanto, no DCIAP, estes dossiês estiveram envolvidos em forte polémica precisamente por desaparecerem com frequência, conforme constatou a Inspecção do MP nº 117/2013. Por causa disso, os inspectores Maria Paula Peres e João António Rato até mandaram chamar Cândida Almeida, que em Março de 2013 tinha deixado as funções porque a procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal, não lhe renovou a comissão de serviço. Muitos meses depois, em Janeiro de 2014, a ex-directora, já colocada no Supremo Tribunal de Justiça, entregou aí uma encomenda ao motorista que a conduzira no departamento especializado no combate aos crimes económico-financeiros: foi desta forma que mandou levar aos inspectores do MP um total de "35 dossiês de acompanhamento" de processos-crime que mantivera em seu poder.



Mas faltavam muitos mais. Na altura da Inspecção nº 117/2013, os inspectores e vários funcionários do DCIAP, como a assessora da direcção, Maria Joaquina, e a chefe da secretaria, Cristina Silva, andaram numa autêntica roda-viva para tentarem encontrar todos estes dossiês: "(…) alguns deles, se deparavam perdidos em vários departamentos do DCIAP, como a Unidade de Análise e Informação [neste último caso, foram ali encontrados 15]", refere o relatório antes de especificar que os inspectores não conseguiram aceder a um total de "126 dossiês" da direcção do departamento. Porque simplesmente ninguém encontrou aqueles documentos, dentro ou fora do DCIAP.



Mais tarde, os inspectores escreveram o seguinte: "O descontrolo e a inoperância dos DDIR espelhados no relato que fizemos (…) reclama que seja feito um saneamento dessa realidade, ao que tudo indica já em curso pelo senhor director (…)", refere o relatório, revelando que Amadeu Guerra tinha até determinado a cessação da instauração de novos dossiês de acompanhamento da Direcção.



Nos relatos que constam nos quadros secretos do relatório da inspecção a que acedemos é feita referência a vários episódios, como um caso aberto em 2003, que fez parte da lista entregue em Janeiro de 2014 por Cândida Almeida, que estava "sem movimento desde 30/6/2003". Em outros casos, como os DDIR 18, 28 e 54, estavam sem movimento desde 2008, 2006 e 2007, respectivamente. Como estes, a inspecção identificou dezenas de outros casos. Por exemplo, a situação relativa a uma participação da Direcção -Geral de Veterinária sobre dioxinas na carne de frango – mais um dos relatórios que Cândida Almeida entregou ao motorista Acácio Almeida –, cujo "dossiê tinha uma conclusão aberta em 10/11/2006".



A gravidade da situação levou os inspectores a comunicarem por escrito a situação à presidente do Conselho Superior do MP, ou seja, à própria procuradora-geral Joana Marques Vidal. Fizeram-no também porque, além dos dossiês de acompanhamento, não foram igualmente encontrados outros documentos que estavam registados no DCIAP, nomeadamente uma Averiguação Preventiva (AP), o último volume de um inquérito e o expediente total de três processos – um de 2001, outro do ano seguinte e o terceiro de 2010.



O segredo revelado

Mas isto foi apenas a ponta do icebergue de uma investigação interna mantida durante anos em segredo. No início de 2015, quando vários órgãos de informação insistiram em aceder ao relatório da inspecção ao DCIAP, o Conselho Superior do MP divulgou uma versão menor com 146 páginas renumeradas e limitou-se a garantir, de forma genérica, que já estavam resolvidos todos os problemas visto que tinham sido "ultrapassadas a generalidade das recomendações" feitas pelos inspectores.



Só que o relatório parcial que foi tornado público nunca revelou que tinham desaparecido documentos e processos e que haviam sido suprimidas e mantidas em segredo 39 páginas da inspecção, um total de 546 linhas de texto, o equivalente a 133 parágrafos, mais 14 quadros estatísticos ou descritivos dos problemas encontrados e, pelo menos, referências a 100 nomes de entidades ou pessoas. Por exemplo, o de Cândida Almeida.

A anarquia era de tal forma evidente no DCIAP que os inspectores detectaram documentos sobre os mesmos temas guardados em locais diferentes do edifício alugado pelo MP. Numa pasta catalogada como "Imprensa" foi encontrado um "vasto expediente" que incluía "interpelações feitas pela directora ao director da Polícia Judiciária [Almeida Rodrigues] no sentido de se evitar a repetição de alguns procedimentos e atrasos".



Noutro caso, na pasta referente à "Formação – Magistrados Angolanos", e a par de programas, ofícios de agradecimento de Angola e de fotografias dos formandos com magistrados portugueses e com Cândida Almeida e o procurador-geral Pinto Monteiro, também constavam registos da polémica investigação aos movimentos financeiros do procurador-geral de Angola, João Maria de Sousa.



Quando quiseram saber o motivo disto, os inspectores foram surpre-endidos com outra descoberta que deixaram escrita no relatório final da inspecção: "Existe uma pasta Angola que a Dª Cristina [chefe da secretaria do DCIAP] assumiu como dossiê pessoal da dra. Cândida (…) cuja existência só ela e a dra. Cândida conheciam".



A Operação Marquês

Dos registos do DCIAP, faltavam também 200 averiguações preventivas, que os inspectores do MP atribuíram sobretudo à incapacidade de um "fiável controlo estatístico" do departamento. Mais grave, foi quando os inspectores encontraram casos como a AP 29/2011, "em cujo despacho final de arquivamento se qualificam de informais as declarações prestadas por uma pessoa ouvida, enquanto vogal de instituição bancária, perante os dois magistrados que assumiram a respectiva titularidade e registadas em auto". Isto sem qualquer notificação formal à pessoa em causa ou às entidades a "quem foram solicitados vários elementos, como magistrados titulares de outros inquéritos". O relatório final não revela a identidade de magistrados, inquiridos e entidades envolvidos neste caso aparentemente ilegal.



Uma situação em tudo semelhante à encontrada na análise que foi feita dos polémicos Processos Administrativos (PA), os casos de alertas financeiros e de investigações fora de processos-crime controlados sobretudo pelo procurador Rosário Teixeira. Além de terem detectado "pendências avassaladoras", os inspectores do MP deixaram transcrito no relatório de 2014 inúmeros casos que consideraram exemplificativos do arrastar de investigações. Por exemplo, "os PA nº 178/2005, autuado em 30/5/2005, e 355/2005, autuado em 6/10/2005, ainda pendentes e parados."



Em outras situações, como aconteceu com um dos dois PA que em 2013 deu origem à Operação Marquês – as transferências financeiras de Rui Pedro Soares e Carlos Santos Silva que entraram e saíram das contas bancárias da empresa Codecity e que serviram para comprar a SAD do Belenenses –, o caso foi ainda mais grave. O "PA 806/ 2013, de que resultou o inquérito 122/13.8TELSB [Operação Marquês] (…) cuja investigação por fraude fiscal e branqueamento foi delegado na DF [Direcção de Finanças] de Braga, mas o PA continua aberto e com realização de outras diligências", escreveram os inspectores quando o caso Marquês já estava a ser investigada há cerca de sete meses.



Em outros casos de 2010, 2011 e 2012 também detectados, os inspectores concluíram que elementos da Unidade de Apoio do DCIAP (PSP, GNR, SEF e Autoridade Tributária tinham colocados no DCIAP vários agentes em comissão de serviço) "empreenderam mesmo diligências externas, incluindo reportagens fotográficas e vigilâncias pessoais numa actividade investigatória que manifestamente parece extravasar as finalidades deste género de procedimentos e apenas compatível com as regras de produção de prova em processo penal, para o que se exigiria a abertura de um inquérito".



Artigo originalmente publicado na edição n.º 720, de 15 de Fevereiro de 2018.