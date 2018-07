PJ identificou o suspeito e apercebeu-se que usara esquema para estabelecer contacto com várias jovens. 80% das vítimas de pornografia infantil são do sexo masculino.

Criou um perfil falso onde indicava ser um adolescente, quando na verdade tinha 31 anos. A partir desse perfil pedia amizade a várias raparigas com idades compreendidas entre os 12 e os 14 anos e com elas trocava mensagens, algumas de teor sexual, pedindo inclusivamente que as crianças lhe enviassem fotografias suas.



A situação foi detectada pela mãe de uma destas vítimas de catfish - nome atribuído a esta técnica em que a pessoa do outro lado do teclado não corresponde a quem diz ser - por ter suspeitado, devido ao teor das mensagens que aquela pessoa trocava com a filha de 12 anos, que não se tratava de um jovem da sua idade. Apresentou queixa na Polícia Judiciária que investigou o IP do suspeito e descobriu que, afinal, tinha 31 anos e que trocava muitas mensagens com outras jovens. O suspeito foi presente a um juiz, que decidiu aplicar a medida de coação mais leve, termo de identidade e residência e proibição de contactar as vítimas, indo aguardar em liberdade o julgamento.



Apesar deste caso ter acontecido em Vila Franca do Campo, em Ponta Delgada, não é isolado aos Açores. Acontece um pouco por todo o país e por todo o mundo, como explicou ao Diário de Notícias o inspector-chefe da PJ dos Açores, Paulo Peixoto.



A PJ não teve grandes dificuldades em chegar ao homem de 31 anos, bem como ao material que guardava de "várias jovens com quem mantinha contactos, trocava mensagens e pedia fotografias". Depois de uma busca à residência do suspeito, no concelho de Vila Franca do Campo, a polícia "apreendeu diversos suportes informáticos contendo múltiplos ficheiros com imagens de menores de cariz pornográfico", referia na altura o comunicado da PJ citado pelo DN.



De acordo com o último Relatório Anual de Segurança Interna (RASI), referente ao ano de 2017, o crime de pornografia de menores diminuiu cerca de 39% comparativamente a 2016, mas continua a existir, alicerçado pelas novas tecnologias.



As queixas que chegam às autoridades sobre estes casos vêm dos pais ou dos cuidadores das vítimas que se apercebem de algo errado nas relações que os filhos ou outros dependentes têm nas redes sociais.



Segundo o relatório referente ao ano passado, a maioria dos arguidos é do sexo masculino com idades entre os 31 e os 40 anos. E as vítimas são também, na sua grande maioria (80,5%) do sexo masculino, com idades entre os 8 aos 16 anos. Apenas 19,5% das vítimas são do sexo feminino e só 3,9% dos arguidos são mulheres.