Dos 58 arguidos que se apresentaram à juíza, apenas quatro falaram sobre o caso, remetendo-se os restantes ao silêncio.

Os interrogatórios aos 58 arguidos do grupo de motociclistas Hells Angels detidos em Portugal terminaram este domingo por volta das 15h, no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, depois de três dias de audições perante a juíza Maria Antónia Andrade.



Em declarações aos jornalistas, fonte judicial disse que o último arguido ouvido este domingo falou durante uma hora. Dois dos arguidos que prestaram declarações abordaram os factos que lhe estão imputados e outros dois esclareceram situações que constam na investigação.



Estes quatro foram os únicos arguidos que falaram com a juíza no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, depois dos restantes 54 se terem remetido ao silêncio perante a juíza Maria Antónia Andrade.



Segunda-feira será a vez do Ministério Público apresentar a proposta de medidas de coação e os advogados de contraditar. Os arguidos não estarão presentes nessa sessão.



Há ainda um 59º arguido, que está detido na Alemanha.



O desenrolar dos trabalhos, que vão ocorrer noutro edifício do Campus da Justiça diferente daquele onde tiveram lugar os interrogatórios judiciais - por uma questão de logística -, determinará se o despacho poderá ser elaborado na segunda-feira.



Os detidos estão indiciados por associação criminosa, tentativa de homicídio, roubo, ofensa à integridade física e tráfico de droga.



A investigação do caso dos Hells Angels foi elaborada pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal e pela Unidade Nacional Contra-terrorismo da Polícia Judiciária e os mandados de busca e de detenção foram executados na quarta-feira.



Com Lusa