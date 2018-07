Dez dos 58 arguidos detidos do grupo de motociclistas Hells Angels já foram inquiridos hoje, prevendo-se que até ao final do dia o Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa interrogue um total de 34, disse fonte judicial.Segundo a mesma fonte, até ao intervalo para o almoço deverão ser ouvidos mais cinco arguidos e durante a tarde os restantes 19.Os advogados vão chegando e saindo do tribunal consoante a hora prevista para a audição dos seus clientes.O interrogatório judicial recomeçou hoje pelas 10h30 no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, depois de na sexta-feira terem sido ouvidos os primeiros 20 arguidos, sem que nenhum prestasse declarações sobre os factos que lhes foram imputados pelo Ministério Público (MP).Para hoje estavam previstos interrogatórios a 30 arguidos detidos, mas fonte do tribunal disse hoje que deverão ser ouvidos 34.Segundo fonte judicial, dois arguidos manifestaram interesse em falar sobre os factos.Vários advogados disseram estar inclinados para que as medidas de coação a aplicar sejam privativas da liberdade, tendo em conta as concentrações de motociclistas que se realizam este mês em Faro e em Agosto em Góis.Os arguidos estão indiciados por associação criminosa, tentativa de homicídio, roubo, ofensa à integridade física e tráfico de droga.Um 59.º elemento encontra-se detido na Alemanha.A investigação do caso dos Hells Angels foi elaborada pelo Departamento Central de Investigação e Acção Penal e pela Unidade Nacional Contra-terrorismo da Polícia Judiciária e os mandados de busca e de detenção foram executados na quarta-feira.