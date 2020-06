A última entrevista do inspetor da PJ que investigou o caso Maddie

Jantava com um amigo, depois de um dia de trabalho, quando perto da meia-noite de 3 de Maio de 2007 recebeu o telefonema que traçou o rumo dos anos seguintes. Deu instruções pelo telefone, deslocou-se ainda ao piquete e seguiu para casa. O então inspector-chefe não podia saber mas naquele momento estava a caminho de ser o "reles polícia", empenhado numa linha de investigação que partia da presunção de culpa de um casal de médicos ingleses, e que seria tantas vezes depois chamado de "drunk", "womanising" e "sleazy" (bêbado, mulherengo e desprezível) na imprensa britânica e por toda a Internet. "Dez anos é uma vida. Um processo com um pedido de indemnização de 1.200.000 euros é muito pesado a todos os níveis. A asfixia económica e financeira foi brutal. O abandonar abruptamente uma carreira de sucesso como investigador criminal para defender o nome e o brio profissional, meu e de quem comigo trabalhou, é doloroso e irreparável", diz Gonçalo Amaral, 57 anos, quase uma década depois daquele telefonema, que o informava do desaparecimento de uma criança inglesa de um aldeamento da Praia da Luz, a sete quilómetros de Lagos, no Algarve. Tudo o que poderia ter corrido mal, correu. A criança era Madeleine McCann.





Enquanto Gonçalo Amaral seguia para casa, no apartamento 5A do Ocean Club, no aldeamento da Praia da Luz, estava já a GNR, que "levou quase uma hora a chegar ao local por causa de umas obras", além das pessoas do grupo dos McCann – nove no total mais sete crianças – e ainda uma equipa da PJ. Rastos dessa noite confusa, em que a mãe grita para a rua cerca das 22h "abandonámo-la" e em que existem contradições entre os amigos sobre os horários estabelecidos para visitar os menores nos apartamentos, enquanto jantavam e bebiam a 50 metros, são dois: a palmar de um homem numa janela, que depois se descobre ser de um elemento da polícia científica, e a impressão digital de Kate, na janela do quarto das crianças, por onde os progenitores insistirão ter sido o local por onde entrou o raptor. Mas o estore corrido não apresentava sinais de arrombamento.No lava-louça estavam ainda copos com vestígios de leite com chocolate, que nunca foram analisados, e que poderiam ter servido para comprovar o uso de um fármaco – o que corroboraria a hipótese de morte acidental e ocultação de cadáver defendida pelo primeiro coordenador da investigação. Na máquina fotográfica da família não existiam fotos dessa noite. Seria impossível perceber o que cada inglês vestia. Também não existiam câmaras de videovigilância: no aldeamento, nas ruas circundantes, posto de abastecimento, multibanco e farmácias. A única câmara colocada de molde a registar aquilo que os Smith dirão mais tarde ter visto, testemunho considerado importante pelo então coordenador, foi ignorada pela PJ e quando foi identificada já as imagens não estavam disponíveis.A família de irlandeses tinha já regressado a casa quando, no início de Outubro, os McCann entretanto constituídos arguidos, voltaram ao Reino Unido e foram apanhados pelas câmaras de televisão em Leicestershire. O patriarca Smith reconhece nas imagens de Gerry McCann com um dos gémeos ao colo, o homem que viu naquela noite de 2007. Estes irlandeses nunca voltaram a Portugal – "nem sei se estão vivos", diz Gonçalo Amaral enquanto sobe a Rua da Escola Primária onde a família se terá cruzado com o pai de Maddie na noite de 3 Maio de 2007, eventualmente com a filha ao colo.Nessa noite, os irmãos gémeos de Maddie dormiram sempre, com a polícia, muitas testemunhas e funcionários do Ocean Club dentro do apartamento 5A. Foram levados ainda a dormir para outro apartamento onde, mais tarde, a mais velha do grupo, Fiona Payne, diria ter visto a Kate McCann com a mão no nariz e na boca das crianças como se a ver se respiravam. O rasto de um medicamento, o Calpol, que a mãe admitiu dar às crianças para adormecer, nunca levou a lado nenhum.Em Agosto, o rumo da investigação passou a prever a possível morte da criança, com as suspeitas a recaírem sobre os pais. A reviravolta apoiou -se em vestígios biológicos recolhidos no apartamento e no carro alugado pelo casal McCann, ainda no mês de Maio. Facto que Gonçalo Amaral diz ter sido ignorado "por a linha de investigação inicial ser a do rapto".Em frente ao apartamento, o ex-inspector aponta agora os locais onde os cães da polícia britânica encontraram odor a cadáver, no pequeno jardim que dá acesso ao interior do apartamento, nas traseiras do aldeamento sobre a piscina e o restaurante onde o grupo de ingleses jantou todas as noites, enquanto lá esteve. E também no interior da casa, atrás do sofá. "É no carro que, em Agosto, quando é feita a recolha de vestígios com auxílio dos cães, se encontra na chave sangue do pai da criança e na bagageira do carro fluidos corporais como se tivesse escorrido para cima da embaladeira do lado do pneu e também cabelos que o laboratório diz que têm a coloração dos cabelos" de Madeleine McCann. Mas a recolha foi desvalorizada pelo laboratório inglês que a polícia portuguesa escolheu – "para não nos acusarem de falsear os resultados", diz Amaral.

Em Outubro, em declarações ao Diário de Notícias, Gonçalo Amaral criticou a polícia britânica. Foi demitido e afastado do caso pela direcção nacional da PJ. Estava em cima da mesa a vinda dos Smith a Portugal. "Quem disse a uma jornalista que a polícia britânica devia preocupar-se com aquilo que foi acordado em Portugal, que era seguir a linha de investigação da responsabilidade dos pais no desaparecimento da miúda, fui eu. Depois, o que disse o dr. Alípio Ribeiro, a decisão de me afastar, daqui de Portimão, é uma consequência disso. Mas isso abriu a porta ao arquivamento do processo e foi o que aconteceu", conta 10 anos depois.



Esta semana, Pedro Carmo, director adjunto da PJ, disse que a investigação ainda decorre, agora a cargo de uma equipa do Porto. "Nunca tínhamos tido um caso semelhante, nem tivemos depois." Fonte do Ministério Público prefere lembrar que algumas das bizarrias deste caso foram a existência de "duas investigações paralelas" e a "submissão ao Reino Unido".



"Fundada suspeita"

A decisão de 31 de Dezembro de 2016 do Supremo Tribunal de Justiça, depois reconfirmada em Março deste ano, foi mais do que a confirmação da decisão da Relação de Lisboa que revogou a sentença que obrigava Gonçalo Amaral a indemnizar o casal por danos causados pela publicação de Maddie: A Verdade da Mentira. A decisão foi considerada "vergonhosa" por alguns jornais britânicos, por dizer que "há fundada suspeita" na teoria do ex-coordenador da PJ. Para Gonçalo Amaral é a "confirmação de toda uma linha de investigação", exposta no livro que publicou em Julho de 2008 e que o levou ao inferno.



Maddie: A Verdade da Mentira, que nunca chegou ao mercado britânico, foi traduzido para vários países e vendeu 170 mil exemplares em Portugal. Em 2009, o Tribunal Cível de Lisboa ordenou o arresto de todos os lucros obtidos com o livro na sequência do primeiro processo movido pelos McCann, que pediram uma indemnização de 1,2 milhões de euros. Foram arrestados os direitos de autor e também a quota de Amaral na empresa que criou depois da saída da PJ, um terço do seu vencimento como gerente e até o Jaguar que comprou em Maio em nome da Gonçalo Amaral Unipessoal Lda., que nunca chegou a oferecer "serviços de consultoria na área da investigação criminal".



Junto à Igreja da Luz, onde tantas vezes os pais foram vistos e fotografados, Amaral confessa que "nunca esqueceu a criança desaparecida e que sempre houve gente a dar-lhe informações sobre o caso". É ali que o também coordenador do chamado "caso Joana", desaparecimento em 2004 de uma criança que condenou a mãe e o tio por homicídio sem que tivesse aparecido o corpo, se agarra à explicação do crime perfeito: "Numa noite [de Dezembro de 2007] foram avistados três vultos a entrar na igreja com um saco, pela porta lateral, quando estaria no interior uma urna com um cadáver de uma senhora do Reino Unido, encaminhada no dia seguinte para cremação em Ferreira do Alentejo. É possível que o corpo da criança tenha seguido dentro da urna", diz.



Entre o apartamento 5A, onde passou férias a família McCann, e a igreja anglicana, Gonçalo Amaral nunca dirá o diminutivo da desaparecida, Maddie, o nome de baptismo dela, o dos pais da criança, Kate e Gerry McCann. Para ele, uma década depois dos factos, são apenas "a criança desaparecida" e o "casal".



