Nenhum dos dois sindicatos contactados pela SÁBADO acredita na existência de fraude na apresentação dos sete atestados médicos (e mais um pedido de assistência à família) numa esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial do Seixal nesta quinta-feira, 15 de agosto. Estas baixas, apresentadas em simultâneo pelos oito agentes escalados para o serviço no feriado, entre as 8 e as 20h, motivaram, segundo a agência Lusa, a abertura de um inquérito pela Direção Nacional (DN) da PSP a estes oito agentes da Equipa de Intervenção Rápida.





ao médico do Comando Distrital de Setúbal para confirmação do estado de doença".

Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP). "

: "Se o médico atestou, certamente temos que confiar nos médicos". O presidente do Sindicato Unificado da Polícia acrescenta: "A DN deveria preocupar-se era com a sobrecarga horária que os elementos estão a ter neste período de agosto. Esta é que deveria ser a preocupação. Mas não é só no Seixal, é a nível nacional". A exaustão, considerou Peixoto Rodrigues, é o motivo para as baixas.



Ambos os sindicalistas referiram à SÁBADO que o exemplo destes oito agentes da Equipa de Intervenção Rápida do Seixal é apenas um entre muitos outros, desde agentes que fazem 24 horas seguidas para responder a necessidades de segurança em eventos desportivos ou concertos ou por falta de pessoal e "sem receberem horas extraordinárias". "Há profissões em que cortam a folga e pagam, aqui trabalhe 36 horas ou 60 o valor é o mesmo. Traz exatamente o mesmo ordenado para casa", exemplificou o presidente da ASPP.



Esquadras encerradas à noite

E citaram esquadras com efetivo a menos (e "mais envelhecido e com menor capacidade operacional", disse Paulo Rodrigues) e que, portanto, têm de encerrar. Isso mesmo já aconteceu, denunciam Paulo Rodrigues e Peixoto Rodrigues, nas esquadras de Ermesinde, Águas Santas (Porto) e Alhandra (Vila Franca de Xira).



E tudo se agravou neste período de férias de agosto e com a greve dos motoristas de matérias perigosas. A falta dos agentes no feriado no Seixal, reconheceu o comandante distrital de Setúbal, Manuel Viola Silva, numa comunicação enviada internamente e citada pelo Público, poderia ter causado a falta de meios "para dar apoio aos seus camaradas", nomeadamente os que no Barreiro tinham "um piquete de greve que, eventualmente, poderia causar problemas que obrigassem o nosso pessoal a intervir".



O Público foi o primeiro a avançar com estas oito ausências de agentes da PSP ao turno no Seixal. A RTP, entretanto, avançou com mais quatro agentes faltosos. Ambos os meios de comunicação atribuíram a um apelo do Movimento Zero para que os colegas faltassem entre 15 e 18 de agosto estas baixas. Contudo, à SÁBADO, o Movimento Zero - cujos membros não se identificam - negou o apelo aos colegas para apresentarem baixa e acrescentou: "Dissemos apenas que estávamos cansados face aos desgaste contínuo de tudo o que se tem passado. Os outros apenas seguiram e perderam o medo de mostrar desgaste perante as chefias."



Uma classe ignorada pelo Governo

Tanto Peixoto Rodrigues, como Paulo Rodrigues negam o envolvimento de qualquer dos seus sindicatos neste movimento e nenhum confirmou à SÁBADO a existência deste apelo. Mas admitem o cansaço generalizado dos agentes que "não se sentem ouvidos" e que podem recorrer a outras formas de luta para "chamar à atenção", diz Paulo Rodrigues. E acrescenta:



"Há uma grande revolta na PSP em relação a várias matérias, o pessoal tem trabalhado — ainda agora com a greve dos motoristas, mas é mais uma, porque tem sido consecutivamente assim, o pessoal hoje está a fazer o serviço de dois ou três agentes", descreve Paulo Rodrigues, que conhece inúmeros casos de agentes a cumprirem "mais de 70 horas semanais, centenas de casos de 24 horas seguidas, de pessoal sem férias e folgas".





364 postos, esquadras ou outras unidades da PSP (eram 243, 61% do total nacional) e da GNR (eram 121, 21% do total).

"O pessoal está no limite", descreveu à SÁBADO a mesma fonte do Movimento Zero. "Esta semana temos camaradas a fazer mais de 27 horas seguidas, sem descanso, nem refeições (...) somos humanos e não máquinas..."

E, segundo ficou decidido pelo diretor nacional, Luís Farinha, terão que apresentar-se ""Só posso acreditar que pessoal que meteu baixa é porque estava doente", diz Paulo Rodrigues, que preside àA própria DN deve ter essa noção que quem passa as baixas médicas não são os polícias, são os médicos, que assumem essa responsabilidade."Um discurso semelhante ao de Ernesto Peixoto Rodrigues"Há uns anos dizíamos ao poder político que havia falta de efetivo, não tínhamos polícias para andar na rua. Neste momento nem para o serviço de rua, nem para o serviço de esquadra", conclui o presidente da ASPP.O grupo terá surgido na esquadra de Odivelas, segundo o Observador, depois da condenação dos agentes envolvidos no caso das agressões aos jovens da Cova da Moura. E conquistou aderentes pela plataforma Telegram. Apela a que os agentes fechem os olhos a contraordenações e atuem apenas quando existe perigo para os cidadãos. É uma forma de protestarem contra os baixos salários e a desvalorização da profissão. Isso mesmo explicou numa carta aberta que terá sido enviada ao Primeiro-ministro, ao Presidente da República e ao Diretor Nacional da PSP.A quem os contacta pelo Facebook, como a, é enviada de imediato uma resposta automática: "Aqui não há rostos, não há vozes, não há sindicatos, não há postos, não há categorias". O sindicalista Paulo Rodrigues, que sublinha que a ASPP "nada tem a ver" com este movimento, apesar de incluir dirigentes de todos os sindicatos. Admite, contudo, que o aparecimento deste foi "o reflexo do virar costas do Governo", do "dos desequilíbrios, dos atropelos constantes" aos direitos dos polícias.Em finais de junho, o movimento contava com, pelo menos, um apoiante emContava então, segundo o Correio da Manhã , com o apoio de 14 mil elementos da PSP e da GNR. Nessa altura, no dia em que se assinalaram 152 anos da PSP, um pequeno grupo vestiu t-shirts brancas com o símbolo do movimento e viraram costas ao diretor nacional , Luís Farinha quando este iniciou o discurso. Presentes na cerimónia estavam também o primeiro-ministro, António Costa, e o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.