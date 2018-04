Fraude com barcos engana Bruxelas

Empresas candidataram-se a fundos estruturais em Setúbal, onde os apoios são maiores, mas os investimentos estão afinal em Lisboa. O Ministério Público abriu inquérito.

O Ministério Público, através do Departamento de Investigação e Acção Penal de Setúbal (DIAP), está a investigar uma eventual fraude na obtenção de subsídios comunitários. Em causa estará a compra, em 2016, de duas embarcações, o Dom João e o Tubarão do Mar com recursos a fundos europeus destinados a estimular a actividade turística no Sado. Contudo, ao contrário do que terá sido indicado no formulário de candidatura, as embarcações nunca estiveram atracados, nem a prestar serviços turísticos em Setúbal.



Contactada pela SÁBADO, fonte oficial do Porto de Setúbal garante que "os barcos em questão não estão", "nem existem registos de alguma vez terem estado" atracados no porto da cidade. Além disso, "não existem registos do exercício da actividade maríti mo -turística". E seria lá, e nessa actividade, que deviam estar.



Os dois barcos estão afinal na capital. O Porto de Lisboa confirmou à SÁBADO que as embarcações "estão na Doca de Santo Amaro, sendo que ambas chegaram em Abril de 2016".



A razão parece ser simples: aprovados pelo Governo, os projectos de investimento em regiões em desenvolvimento, como o Sado, têm apoios maiores e mais fáceis de obter. Os fundos europeus atribuídos no âmbito do Portugal 2020 divergem de região para região e dependem também da tipologia do projecto (por exemplo, o número de empregos a criar). Em Setúbal, os apoios podem chegar aos 75%, enquanto em Lisboa rondam os 25%.

Sem serem penalizadas, mesmo violando o regulamento do Portugal 2020, várias empresas portuguesas no sector do turismo náutico adoptaram este esquema, que já está a ser investigado pelo Ministério Público. À SÁBADO, fonte oficial da Procuradoria-Geral da República (PGR) confirma "a existência de um inquérito, a correr termos no DIAP de Setúbal". A investigação "teve origem em denúncia remetida pelo DCIAP, após recepção de queixa através da plataforma de denúncia de actos de corrupção e fraudes", esclarece a mesma fonte.



No epicentro deste inquérito estão as empresas Astrocoordenado, Lda. e Ritmoconstante, Lda., criadas em 2013 com oito dias de diferença e com o mesmo dono, João Meunier de Mendonça. A Astrocoordenado pertence a Mendonça (12%) e à sua empresa À Grande – Unipessoal, Lda. (88%), enquanto o empresário divide a Ritmoconstante com a mulher. Ao contrário da empresa-mãe À Grande, registada no distrito de Lisboa, estas entidades têm apartados em Setúbal. Mas apesar de terem o domicílio fiscal em Setúbal, as empresas pediram aos CTT a reexpedição de correspondência para Lisboa.

Anos após a criação, as empresas candidataram-se a fundos comunitários europeus, apresentando propostas de "Desenvolvimento de Actividades Turísticas e de Lazer" no Estuário do Sado à Associação de Desenvolvimento Regional da Península de Setúbal (ADREPES).



De acordo com as fichas dos projectos, a Ritmoconstante pediu incentivos para o projecto Al-Natural, com o objectivo de "aquisição de embarcação catamarã para passeios turísticos", e para a Roaz Tours da Astrocoordenado, que precisava de uma "embarcação turística" para "passeios náuticos turísticos". Tudo na zona de Setúbal.



Os projectos foram aprovados e foi-lhes atribuído apoio através de fundos estruturais. Os incentivos financiaram grande parte do custo das embarcações turísticas, que custaram, no total, cerca de 800 mil euros. Em 2016, a Ritmoconstante adquiriu o Dom João (barco vintage, com um investimento elegível de 299.460 euros e uma despesa pública de 179.676), e a Astrocoordenado, o Tubarão do Mar (barco -shuttle, com um investimento elegível de 298.830 euros e uma despesa pública de 134.473).



A ser verdade, e mesmo num cenário em que as empresas invoquem locação a terceiros, a Astrocoordenado e a Ritmoconstante terão sempre transgredido as regras. Segundo o artigo 11º do regulamento do desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER), os beneficiários dos apoios estão obrigado a "não locarem, alienarem ou por qualquer forma onerarem os equipamentos ou as instalações co-financiadas, durante um período de cinco anos a contar da data de celebração do contrato". Questionado pela SÁBADO, João Meunier de Mendonça recusou fazer "qualquer comentário".



