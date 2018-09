Publicação surge no dia em que foi divulgado o nome do hacker que acedeu aos emails do Benfica e surge em tom de provocação à polícia portuguesa.

A página de Facebook do Football Leaks não registava qualquer movimento desde 5 de abril de 2016, mas esta quinta-feira, após a divulgação do nome do hacker que estará por trás da divulgação dos emails do Benfica e da criação desta página, surgiu uma mensagem com um curioso recado para a Polícia Judiciária.



"PJ estão à minha procura? LOL apanhem-me se puderem...", pode ler-se em inglês, numa referência ao filme protagonizado por Leonardo DiCaprio e Tom Hanks.



Recorde-se que o site Football Leaks publicou, a partir de 2015, documentos da Doyen Investment Sports, do Sporting e do FC Porto.