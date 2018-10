Major Vasco Brazão chega esta terça-feira a Portugal para ser questionado no âmbito do inquérito ao reaparecimento das armas roubadas em Tancos.

O major Vasco Brazão, que chegará esta terça-feira a Portugal para ser questionado no âmbito do inquérito ao reaparecimento das armas em Tancos, voltou a comentar a operação no Facebook. No domingo, tinha manifestado arrependimento.



"A Chefia do Exército, tal como muitos portugueses, ficou satisfeita com o facto de a Polícia Judiciária Militar ter recuperado o material de guerra, no entanto afirmar que o Exército pressionou a PJM a fazê-lo ou que sabia da nossa actuação é distorcer a realidade dos factos", escreveu Brazão na rede social. "A PJM é completamente independente dos Ramos das Forças Armadas", acrescenta.



"Se em tempos idos poderá ter sido alvo de pressões hoje não é assim. As alterações legislativas provocaram uma total independência da actuação da PJM em relação às Forças Armadas. Sugerir que a PJM actua sob orientação dos Ramos ou através de pressões destes, como vem descrito em diversos órgãos de comunicação social, é não conhecer a realidade", defende o ex-porta-voz da PJM.



Entre domingo e segunda-feira, Brazão fez três publicações: numa intermédia, agradeceu ao director da PJM, Luís Vieira, considerando ter sido "uma honra e um privilégio servir sob o comando" do mesmo, que é "de uma honestidade inquestionável e de uma coragem moral fora do comum".



"Os Comandantes decidem com base em pressupostos, conhecimentos adquiridos, sob determinadas condições e com objectivos definidos - sempre com o intuito de não errar. Sabemos que o Senhor [Luís Vieira] pautou a sua acção de Comando sempre assim. A verdade será apurada e a justiça será feita", garante o militar que voltará amanhã a Portugal, vindo da República Centro-Africana.