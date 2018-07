Os projectos de replantação de eucaliptos têm cinco vezes mais financiamento governamental e europeu do que aqueles que promovem o plantio de sementeiras da floresta endémica, como carvalhos, plátanos, salgueiros e sobreiros.Este ano, o Programa de Desenvolvimento Rural já atribuiu 233 mil euros para efeitos de plantação de eucaliptos, enquanto que o custo de plantação de 145 mil árvores autóctones não vai além de 43 mil euros, segundo o Diário de Notícias.Desde o início do ano, a GNR já levantou 4.204 autos de contra-ordenação por falta de limpeza de terrenos florestais, noticia o Correio da Manhã na sua edição impressa, tendo sido o distrito de Santarém é o mais visado com 790 autos. As multas oscilam entre os 250 e os 120 mil euros.