O dono de uma ourivesaria de Felgueiras foi hoje de manhã atingido com arma de fogo numa perna durante um assalto à mão armada, mas está "estável" e "consciente", disse à Lusa fonte dos Bombeiros de Felgueiras.Em declarações à Lusa, o comandante da corporação, Júlio Pereira, contou que o assalto à ourivesaria, situada no centro de Felgueiras, distrito do Porto, foi registado pelas 11:30.Segundo a fonte, o dono da ourivesaria foi ferido numa perna com uma "arma de fogo" e foi assistido pelos bombeiros, enquanto se aguardava pela chegada ao local de uma equipa do Instituto Nacional de emergência Médica (INEM).Durante o assalto foram roubados "vários objectos".