Desaparece um menor a cada seis horas

Na última década, as autoridades registaram cerca de 1.400 desaparecimentos anuais, o que representa uma criança em cada seis horas. A maioria dos desaparecidos são adolescentes que fugiram de instituições ou da casa da família após zangas com os pais, afirma o Jornal de Notícias.

Só no primeiro trimestre de 2019, a Polícia Judiciária (PJ) registou cerca de 700 casos envolvendo menores. Os desaparecidos costumam ser voluntários, situam-se na faixa etária dos 12 aos 17 anos e são, geralmente, encontrados horas depois pelas autoridades ou por familiares. Ainda assim, as autoridades têm que abrir um processo para os localizar.

No fim dos períodos escolares é quando a polícia se depara com mais desaparecimentos. "Temos visto muitos casos de que tiveram más notas, por exemplo, e que não regressam a casa por receio. Também existem questões de namoros não aceites pelos pais. Mas a maioria das comunicações provém de instituições onde vivem crianças", revelou uma fonte da PJ ao referido jornal.

O desaparecimento de um menor é sempre tratado como sendo de risco elevado. "Num primeiro tempo, procuramos recolher toda a informação possível sobre o menor. Se está institucionalizado, se está em conflito com os pais, qual é o ambiente familiar e o grupo de amigos. Temos que traçar o perfil do menor para saber se está com depressão, onde poderá ter pernoitado, qual foi a sua atividade nas redes sociais. Depois, é feita uma avaliação de risco e, perante esta análise, se consideramos que existe um sério risco para a vida ou integridade da criança podemos usar meios como a localização celular", explica a fonte.

Quando as suspeitas de desaparecimento estão relacionadas com motivos criminais, os processos são transferidos para outras brigadas, em processos autónomos. A fonte da Polícia Judiciária esclarece que "os casos de crimes são raros": "Teremos à volta de uma dezena por ano, apenas. A maioria são fugas voluntárias".