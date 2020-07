O Ministério Público acusou oito homens de estarem envolvidas num esquema de venda de armas ilegais, compradas na Europa de Leste, e transformadas em casa de um ex-militar ucraniano.

Três arguidos foram acusados de associação criminosa, tráfico e mediação de armas e branqueamento de capitais, os restantes de posse de arma proibida, segundo a acusação do Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa, a que a SÁBADO teve acesso

O principal acusado, V.G., um ucraniano com dupla nacionalidade portuguesa, é acusado de criar e liderar a organização criminosa que desde 2016 vendeu armas modificadas, adquiridas de forma legal na Eslováquia e na República Checa.

O homem, com experiência militar no exército da Ucrânia, viajou por diversas vezes para esses dois países, onde a venda de algumas armas é livre, e adquiriu de forma legal centenas de armas de alarme e armas com sistema Flobert, dispositivos com pouca potência.

Na Eslováquia, as armas eram compradas por um cúmplice que as guardava num cacifo numa estação de comboios de Bratislava, onde o líder da organização as recolhia.

As armas entravam no País em pacotes de peças de automóveis e eram armazenadas numa oficina de pintura de automóveis, em Frielas, Loures, propriedade de um outro arguido, R.M..

Em casa, em Lisboa, V.G. procedia à transformação e modificação das armas e também ao fabrico das respetivas munições.

Para isso, V.G. montou em casa uma oficina equipada com rebarbadora, limas pequenas, esmerilador, fresadoras e "todas as demais ferramentas necessárias à transformação daquelas armas em armas de fogo de calibre .22, 7,65 mm e 9 mm", lê-se na acusação a que a SÁBADO teve acesso.

Era na oficina, montada na sala de estar da casa, que também fabricava as munições, tendo adquirido para o efeito cápsulas, projéteis, fulminantes e pólvora. Vendia ainda silenciadores, carregadores, comutadores de tiros, canos e comandos de pistola adquiridos na Rússia que permitem o disparo automático – proibido em Portugal - de armas com sistema semiautomático.

As armas modificadas regressavam depois à oficina de pintura de automóveis de Frielas, onde eram armazenadas enquanto aguardavam comprador.

Segundo a acusação, o principal acusado comprou armamento no valor de cerca de 50 mil euros e vendeu as peças modificadas pelo dobro do valor de aquisição no país e na Europa.

Um outro arguido, porteiro em estabelecimentos de diversão noturna – fornecia os clientes.

V.G encontra-se em prisão preventiva desde outubro de 2019, quatro meses depois da Polícia Judiciária ter encontrado em sua casa centenas de armas e munições em roupeiros, malas, sacos e caixas de cartão.