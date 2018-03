A criminalidade das escolas lisboetas aumentou em 10% no último ano lectivo, tendo a PSP registado 1.797 crimes no ano lectivo 2016/2017.Entre os crimes registados pelas autoridades nas escolas da capital contam-se furtos, roubos, agressões, tráfico de droga, entre outros. Em 2016, o número total de crimes foi de 1.631, informam dados oficiais do Cometlis, citados pelo Diário de Notícias.A PSP identificou 1881 suspeitos da prática de crimes nos recintos e perímetros escolares, tendo feito 62 detenções. Também as ocorrências não-criminais registaram uma subida, esta na ordem dos 15,36% que representa um total de 1.126, quando tinham sido 976 no ano lectivo de 2015/16.Esta realidade das escolas lisboetas é inversa ao panorama geral do resto do país, em que a criminalidade em ambiente escolar registou uma descida de 10% segundo dados divulgados no início do ano 2018.Foi há 25 anos que se inaugurou o Programa Escola Segura da PSP. Desde então, este programa governamental reuniu dezenas de casos de sucesso, mas na capital a criminalidade dentro do espaço escolar continua a aumentar e os directores das escolas asseguram que patrulhamento e apoio dos agentes é essencial.