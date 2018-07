Três ex-governantes socialistas estiveram sob escuta telefónica no caso das parcerias público-privadas – Mário Lino, António Mendonça e Paulo Campos. Depois de sete anos de investigação, o processo entrou na fase decisiva e deverá fazer vários arguidos por crimes de gestão danosa e corrupção.

Foram sete anos de trabalho nem sempre contínuo, mas centrado num verdadeiro labirinto de denúncias e de milhares de documentos e comunicações electrónicas requisitados a organismos oficiais ou apreendidos em operações de busca efectuadas pela Unidade Nacional Contra a Corrupção (UNCC) da Polícia Judiciária (PJ). A investigação avançou também para a realização de dezenas de inquirições de testemunhas, pagou duas complexas peritagens independentes e analisou milhares de horas de escutas telefónicas e de movimentações financeiras/bancárias de ex-governantes, políticos e gestores.

Esta megaoperação do Ministério Público (MP) aos negócios milionários de 11 parcerias público-privadas, referentes à construção e concessão da exploração de auto-estradas de norte a sul de Portugal, é agora o caso que se segue da Justiça portuguesa. E que ameaça fazer ainda mais estragos nos antigos governos socialistas liderados por José Sócrates.



Coordenado actualmente por três procuradores do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), Vítor Magalhães, João Melo e Lígia Salbany, o processo já tem dezenas de volumes e apensos (não está em segredo de justiça) e está, segundo a SÁBADO apurou, prestes a entrar numa nova fase, prevendo-se para muito breve a constituição de arguidos e a imputação de indícios de crimes a vários suspeitos que terão tido intervenção no processo decisório destas parcerias alegadamente ruinosas para os cofres públicos nacionais.



Segundo vários despachos judiciais do juiz de instrução Carlos Alexandre e do MP, que se encontram no inquérito e que autorizaram desde 2012 várias operações de busca e intercepções telefónicas, por exemplo, aos dois ex-ministros e ao antigo secretário de Estado das Obras Públicas, respectivamente, Mário Lino, António Mendonça e Paulo Campos, está em causa um vasto cardápio de alegados crimes. A saber: corrupção activa para acto ilícito; gestão danosa; participação económica em negócio; tráfico de influências; fraude fiscal agravada; branqueamento de capitais e associação criminosa.

As suspeitas nem sequer se esgotam nestes alegados crimes, porque os investigadores também estabeleceram a possibilidade da existência de indícios de burla agravada e de falsificação de documentos, devido a alegadas actuações ilegais que poderão até ter impedido a actuação de "entidades e instâncias de controlo prévio [Tribunal de Contas]", permitindo assim a "obtenção de autorizações para a celebração de algum dos contratos" destas parcerias, conforme refere um dos despachos judiciais a que a SÁBADO teve acesso.



Desde 2011, a investigação deste caso está centrada em duas grandes esferas de negócios feitos entre 2009 e 2011: os contratos de subconcessões rodoviárias das auto-estradas do Douro Litoral, Trás-os-Montes, Baixo Alentejo, Litoral Oeste e Algarve Litoral; e as renegociações aquando da introdução de portagens nas chamadas SCUT da Grande Lisboa (A16), do Norte (A7 e A11), do Grande Porto (A4), da Costa de Prata, Beira Litoral e da Beira Alta (A25) e do Norte Litoral (A28). Os dois blocos negociais estão identificados como altamente lesivos do interesse público num devastador relatório de auditoria do Tribunal de Contas em 2012 e no igualmente duro relatório final da comissão parlamentar de inquérito em 2013 sobre as PPP rodoviárias e ferroviárias (enviado para o Ministério Público).



Os milhões de euros em encargos futuros

A renegociação, em 2010, das SCUT – ou auto-estradas sem custos para o utilizador – acontece num contexto já difícil para as contas públicas e para as concessionárias. Por um lado convinha desonerar o Orçamento do Estado; por outro, as próprias empresas, confrontadas com menores níveis de tráfego devido à crise, estavam a pedir o reequilíbrio financeiro dos contratos. As SCUT tinham sido uma opção passada do governo de António Guterres, que encontrou neste instrumento – que transfere para os privados o financiamento da construção e contratualiza pagamentos durante o prazo de concessão – uma forma de avançar rapidamente a construção de estradas com a ilusão da ausência de custos (estes são pagos com impostos futuros) e sem onerar de uma só vez o Orçamento do Estado. A massificação deste tipo de contrato foi bastante criticada pelo Tribunal de Contas, que já em 2003 estimava uma média de encargos futuros anuais de 650 milhões de euros entre 2007 e 2024.



O negócio feito no segundo governo de José Sócrates, acabou por piorar muito as contas para o Estado. As concessionárias privadas, que eram pagas em função do número de carros que usavam as estradas, passaram a receber pagamentos fixos, os chamados pagamentos por disponibilidade. Estes têm, grosso modo, subjacentes previsões de evolução de tráfego: o Estado fixa os montantes a pagar às concessionárias em função do tráfego que prevê para a auto-estrada e, em contrapartida, a Estradas de Portugal cobra receita nas portagens. Se as previsões de tráfego forem empoladas isto significa que o Estado vai receber menos em portagens e que a concessionária continuará a receber o seu montante fixo.



O problema na renegociação das sete SCUT é que as previsões de tráfego actualizadas em 2010 foram mesmo empoladas, sendo muito próximas das do cenário -base antes da renegociação, quando já era evidente que não passavam naquelas estradas tantos carros. Nas audições parlamentares na comissão de inquérito, o deputado do CDS Hélder Amaral citou o exemplo da concessão do Grande Porto, cujo tráfego médio diário real entre 2008 e 2010, de Janeiro a Setembro, era de 39,2 mil carros – o caso -base inicial antes da renegociação era de 58,3 mil carros e na renegociação, feita numa altura de grande incerteza sobre o andamento da economia, o Estado assumiu 45,5 mil carros. Logo em 2011 as previsões de tráfego das SCUT renegociadas revelarem estar 88% acima do tráfego real.



"Não se consegue compreender e muito menos se consegue obter por parte dos responsáveis envolvidos nestas negociações, uma cabal justificação para que se tenham cometido erros de previsões de tráfego tão evidentes", aponta o relatório da comissão, redigido pelo deputado do PSD Sérgio Azevedo. "Nas concessões ex-SCUT o somatório de encargos da Estradas de Portugal com pagamentos de disponibilidade, e da prestação de serviços de cobrança de portagem que decorrem dos acordos de negociação é superior à expectativa dos encargos do Estado com os pagamentos SCUT decorrentes das versões iniciais dos contratos", aponta o relatório. O aumento nos encargos foi de 700 milhões de euros, para 4,3 mil milhões de euros.



O relatório parlamentar dá destaque às dificuldades nas renegociações com a Ascendi, uma empresa criada no final de 2007 – a tempo de aproveitar a estratégia de expansão rodoviária do governo de Sócrates – a partir da fusão do negócio de concessões da Mota-Engil com a Espírito Santo Concessões, do Grupo Espírito Santo (GES). A Ascendi começou a ser liderada em 2008 por Luís Parreirão, que tinha sido secretário de Estado no Ministério das Obras Públicas de Jorge Coelho na era Guterres – em Maio de 2008 Jorge Coelho assumiria a liderança da Mota-Engil. E Parreirão também seria depois recrutado pela construtora. Um relatório do regulador público desta área, o InIR, feito meses depois da conclusão das renegociações, já dava conta de que as previsões de tráfego estavam inflacionadas nos cinco contratos com a Ascendi: na Costa de Prata (A44, A29, parte da A25 e parte da A17), Beira Litoral e Beira Alta (A25), Grande Porto (A4), Norte (A7 e A11) e Grande Lisboa (A16).



A pressão de Sócrates para fazer obra

O segundo bloco que atrai a atenção da investigação do MP é a formação entre 2009 e 2011 dos contratos de novas subconcessões de estradas. Tal como as obras na Parque Escolar (também em investigação num processo autónomo), esta foi justificada politicamente na altura sobretudo com as orientações da Comissão Europeia para os Estados-membros aumentarem o investimento público no combate aos efeitos da crise financeira – uma interpretação do governo de Sócrates que ignorou o facto de a recomendação de Bruxelas ser para países com margem para esse estímulo, situação em que Portugal não estava.



A Credip, instituição pública criada em 2007 para ajudar a montar financiamento para as obras públicas, alertou o Governo que a Estradas de Portugal não tinha capacidade para assumir encargos superiores a 7.500 milhões de euros durante os 30 anos de vida das subconcessões. Mas Sócrates não aceitou e fez uma carta de conforto para a Estradas de Portugal, assinada por Mário Lino e Teixeira dos Santos, dando a garantia de que o Estado ajudaria a empresa a cumprir as obrigações. A Estradas de Portugal acabaria a assumir encargos de 11 mil milhões de euros. Almerindo Marques, na altura presidente da empresa pública, contaria na comissão parlamentar de inquérito que houve pressão directa de Paulo Campos e indirecta de José Sócrates para se fazer obra.



Também nesta frente as condições contratualizadas com os privados foram muito criticadas. Além da ausência de práticas de referência estabelecidas internacionalmente (uso do comparador público, análise económico-financeira, etc.), o Tribunal de Contas (que chegou a recusar o visto a cinco subconcessões) notou a introdução nos contratos de compensações contingentes no valor de 705 milhões de euros – um mecanismo para o qual a comissão parlamentar de inquérito não encontrou justificação jurídica e que, para o Tribunal de Contas, arriscava configurar uma remuneração adicional para os concessionários. Estes incluem a Ascendi, a Brisa (do Grupo Mello) e a Autoestradas XXI.



Em resultado das opções políticas que começaram no fim dos anos 90 e se ampliaram até 2011, Portugal tornou-se o país europeu cujos encargos com parcerias público-privadas mais pesa no PIB (quase 11%) – a esmagadora maioria dos encargos, cerca de 90%, vem das rodoviárias. Um estudo publicado em Março deste ano pelo Tribunal de Contas Europeu, citado pelo Diário de Notícias, nota que "antes da crise financeira e económica, o mercado de PPP estava a registar um forte aumento em volume, mas a partir de 2008 o número de novos projectos diminuiu consideravelmente".



Mas foi precisamente depois de 2008 que o governo de Sócrates decidiu ir em contramão com a tendência global, aumentando o uso deste instrumento. Ao todo, à entrada para 2012, já com o País sob o resgate da troika, o Orçamento do Estado (OE) previa encargos brutos totais superiores a 31 mil milhões de euros durante a extensão dos contratos – excluindo as receitas das portagens, muito inferiores ao previsto nas negociações, os contribuintes eram responsáveis por pagar em impostos presentes e futuros 13,2 mil milhões de euros. O memorando da troika impôs a renegociação de contratos, tarefa que dura até hoje. Este ano o OE prevê encargos de 1.171 milhões de euros com as PPP rodoviárias.



O processo e a tempestade política Sócrates

Este complexo caso dos negócios rodoviários promete ainda muita polémica e volta a surgir pouco depois de se saber que Manuel Pinho recebia pagamentos mensais de 15 mil euros do GES (Grupo Espírito santo) enquanto era ministro da Economia do primeiro governo de José Sócrates; e de as primeiras críticas públicas ao ex-primeiro -ministro por parte de socialistas destacados que levaram à saída deste do partido que já liderou. Politicamente, tudo se precipitou.



José Sócrates tinha apenas previsto enviar um artigo para o Jornal de Notícias: pretendia, basicamente, solidarizar-se com Manuel Pinho e destacar o seu direito à defesa, face às acusações de que é alvo. A decisão de fazer um post-scriptum ao texto a desfiliar-se foi tomada em reacção às declarações do presidente do partido, Carlos César, na TSF, no dia 2 de Maio: "O PS sente-se, como os partidos, a confirmar-se o que é dito, envergonhado." César falava de Manuel Pinho, mas, sobre Sócrates, acrescentou que a vergonha "até é maior" por se tratar de um ex-primeiro-ministro.



Foi essa declaração – e não as várias que se seguiram – que desencadeou o gesto de Sócrates. "Ele reagiu de forma impulsiva", a decisão não estava pensada, assegura um próximo do ex-governante. E não reflectiu sequer, indica, as tomadas de posição que se seguiram em catadupa: Augusto Santos Silva a admitir incómodo face a comportamentos que "a terem existido significam crimes gravíssimos", ou João Galamba a dizer que "envergonha qualquer socialista (...) ver ex -dirigentes, no caso um ex-primeiro-ministro e secretário-geral do PS, acusado de corrupção e branqueamento de capitais". "Não. Ele reage ao César", aponta a mesma fonte. O texto foi aliás combinado com o jornal ainda antes de várias dessas declarações terem lugar, e sem saber que Costa tinha dito, no Canadá, que a confirmarem-se as suspeitas seria "uma desonra para a democracia". A par do artigo, uma carta a desfiliar-se foi enviada a Carlos César, na qualidade de presidente do partido.



A especulação instalou-se, mesmo em alguns sectores socialistas, após a saída oficial do partido: quererá Sócrates falar e tentar pôr em xeque quem o abandonou politicamente, nomeadamente, usando as escutas políticas a que teve acesso no processo, por exemplo, e que foram vedadas aos jornalistas assistentes no inquérito? A mesma fonte assegura que não, referindo que o ex-primeiro-ministro foi, aliás, convidado de imediato por várias televisões para ser ouvido sobre o assunto – e preferiu não falar. Pelo menos para já.



Depois das declarações sucessivas de dirigentes foi o próprio António Costa a vir dizer ao Expresso: "Fui apanhado de surpresa pelas declarações de Carlos César", sugerindo que, a), elas não tinham sido combinadas com outros responsáveis e b), tinham sido apenas fruto de um impulso do líder parlamentar. No entanto, uma fonte socialista próxima da direcção parlamentar e que acompanhou o processo, assegura: "O que César disse obviamente reflectiu o pensamento da direcção sobre a questão." E quanto à reacção de Costa: "É gestão política."



No entanto, ninguém estava às espera deste descolar do PS em relação a José Sócrates neste momento: nem os socialistas nem os próximos do ex-primeiro-ministro a antecipavam (um socrático explica à SÁBADO que para eles o que aconteceu "não era expectável"); nem o PS em geral. Uma fonte do grupo parlamentar aponta no mesmo sentido: "As coisas precipitaram -se." Se o clique que lançou o corte aberto com os casos sob investigação foi Manuel Pinho, ou algo mais – a preocupação com a possibilidade de outros casos, como o de João Vasconcelos, caso a direcção tenha tido dele conhecimento – ninguém arrisca. Mas o afastamento de José Sócrates do PS ocorre, de facto, num momento em que surgem outros casos investigados pela justiça e que visam ex-governantes ligados ao PS, a Sócrates e a António Costa.



No partido, Vasconcelos demitiu-se a 26 de Abril da presidência da Comissão Organizadora do Congresso (COC), funções que exercia desde Janeiro. Aos colegas da COC, deu a mesma explicação que deu em público, dizendo que saía por razões exclusivamente pessoais. E concretizou-as, aliás: a mulher está grávida, no fim do tempo, e de baixa em casa, pelo que sentiu necessidade de dar apoio à família. Sem nenhuma alusão ao facto de ter sido constituído arguido num caso de fraude com subsídios públicos e alvo de uma busca domiciliária ocorrida, precisamente, no mês passado. Um caso investigado em Março de 2017 pela SÁBADO.



O inquérito crime que visa Vasconcelos está no Departamento Central de Investigação e Acção Penal e na UNCC da PJ. O mesmo sucede com o caso dos negócios das auto-estradas. A própria Judiciária, numa informação inserida no processo EDP/Manuel Pinho a justificar porque não poderia disponibilizar mais meios (outro caso que não está em segredo de justiça), deu a entender que o inquérito das parcerias rodoviárias estaria a entrar numa fase adiantada da investigação. Isto sete anos depois de ter sido iniciado o processo e já com as conclusões de duas extensas peritagens aos negócios em causa. Um destes trabalhos é da economista e consultora financeira Mariana Abrantes de Sousa. Especialista em parcerias público -privadas e formada em Economia e Políticas Públicas pelas universidades da Califórnia, Berkeley e Princeton, a responsável trabalhou durante 25 anos como gestora bancária no The Chase Manhattan Bank, nos EUA, e no ABN AMRO (Portugal). Além disso, foi nomeada em 2006 para exercer as funções de controladora financeira do próprio Ministério dos Transportes e Obras Públicas, mas saiu em 2009 (as investigações às PPPs visam precisamente negócios iniciados nesse ano) para assumir o mesmo cargo no Ministério da Saúde. Sempre nos governos de José Sócrates.



Este poderá ser um testemunho técnico importante para a investigação que também já tem em mãos outra peritagem feita por dois matemáticos do Porto. A SÁBADO apurou ainda que já testemunharam no processo o ex-ministro das Finanças, Teixeira dos Santos, o presidente do ISEG, João Duque, o líder da associação Frente Cívica, Paulo Morais e também Medina Carreira (entretanto falecido).



Um outro dado que também era até hoje desconhecido é que a investigação dos negócios das auto-estradas – o processo 2.413/11 – começou não em Lisboa, mas em Faro e após um procurador do MP juntar várias notícias publicadas na comunicação social sobre os alegados negócios ruinosos do Estado português nas parcerias público-privadas do sector rodoviário, as chamadas PPs. O procurador em causa é António Ventinhas, hoje presidente do Sindicato dos Magistrados do MP. Ao que a SÁBADO apurou, António Ventinhas não chegou a nomear um órgão de polícia criminal para o coadjuvar nas investigações, tendo optado por juntar ao inquérito um conjunto de documentos, por exemplo, dados sobre contratos e previsões de custos, estudos de tráfego e identificação de concessionários e estrutura accionista.



Percebendo que o inquérito ia transitar a prazo para o DIAP de Lisboa ou o para DCIAP por uma questão de competência territorial, a estratégia do procurador terá passado por deixar no processo documentos que impedissem que a investigação acabasse liminarmente arquivada. Logo à partida. Contactado pela SÁBADO, António Ventinhas recusou falar sobre a intervenção concreta que teve no início do caso, limitando-se a fazer uma curta declaração: "Não comento processos em investigação, mas é importante que toda a criminalidade económica e financeira e os grandes negócios de Estado sejam investigados até às últimas consequências, se existirem indícios de crimes."



Artigo originalmente publicado na edição n.º 732, de 10 de Maio de 2018.