Uma investigação iniciada em Portugal ajudou a desmantelar uma célula do Estado Islâmico com ramificações em vários países europeus. O grupo, de que fazia parte Hicham El Hanafi e, alegadamente, Abdesselam Tazi, recebia ordens directamente da Síria e estava a preparar um atentado em França. Mais: esta rede tinha pontos em comum com os autores dos atentados em Paris, em Novembro de 2015 e Bruxelas, em Março de 2016.

Só um alerta emitido pelos serviços secretos israelitas permitiu impedir o ataque. Através de uma operação que recorreu a elementos infiltrados, as autoridades francesas acabaram por deter Hicham El Hanafi na posse de 4.281 euros destinados a comprar duas Kalashnikovs. A análise ao seu telefone permitiu concluir que recebia instruções de Walid Hamam, um dos responsáveis franceses pelo departamento de operações externas do Estado Islâmico.

Nos meses seguintes foram feitas buscas e detenções em Portugal, Espanha, França, Alemanha e Marrocos. O percurso dos suspeitos e as suas ligações foram reconstituídos ao detalhe.

Esta é a história inédita dos bastidores desta investigação, feita com base em entrevistas a testemunhas, conversas com inúmeras fontes das forças de segurança e serviços de informações, nacionais e europeus, bem como em centenas de documentos disponíveis nos processos judiciais que decorrem em vários países. Um trabalho realizado nos últimos seis meses, pela SÁBADO em conjunto com o jornal online El Español, o semanário alemão Die Zeit e o jornal belga Het Laatste Nieus.

Leia toda a investigação na edição da SÁBADO, que chega às bancas esta quinta-feira, dia 9 de Agosto.