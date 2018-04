Como é o dia-a-dia nos tribunais portugueses

Instrumentos informais para ajudar a justiça a funcionar e uma preponderância do papel foram algumas das situações encontradas por dois investigadores.

Durante as audiências de julgamento, os escrivães dos tribunais precisam muitas vezes de falar entre si. Mas como o sistema informático Citius não permite a troca de mensagens directas, os funcionários judiciais habituaram-se a utilizar um sistema de chat para contactar uns com os outros sem perturbar as audiências em curso. Esta foi uma das situações detectadas pelos antropólogos Daniel Seabra Lopes e Ricardo Gomes Moreira durante os seis meses que passaram num Tribunal Criminal e no Tribunal de Família e Menores de Lisboa para escrever o livro Com a Devida Vénia, que relata o dia-a-dia da justiça longe dos holofotes mediáticos.



As 150 sessões a que assistiram, juntamente com mais de 20 entrevistas e consultas a processos permitiram-lhes elaborar um retrato da justiça. Que, para os autores, acaba por ir funcionando, apesar de todas as contrariedades ou bloqueios, muitas vezes à custa da ética pessoal dos funcionários mas também de ferramentas "informais" que impedem a máquina de parar – como o sistema de chat que eles identificaram e que se tornou "indispensável", diz à SÁBADO Daniel Seabra Lopes.



Os dois antropólogos estiveram nos tribunais, na maior parte das vezes separados, a acompanhar procuradores, juízes e oficiais de justiça. Ricardo Gomes Moreira ficou surpreendido com a certeza dos magistrados em alguns casos do Tribunal de Família nos quais era difícil "discernir qual seria a decisão mais certa". Já a Daniel Seabra Lopes surpreendeu-o o facto de alguns juízes irem para a sala de audiências sem terem lido nada do caso.



No livro, os dois autores descrevem alguns hábitos com que se depararam. Como o do juiz que assina decisões com tinta permanente ou de outro magistrado judicial que ouvia rádio. Para Daniel Seabra Lopes é "impossível dissociar o trabalho da pessoa do juiz e que a etnografia tem sempre que ligar todos os elementos". Mas, mais do que o fait divers da rádio, o uso da tinta permanente remeteu-o para um aspecto relevante: "A importância do papel no funcionamento da justiça, numa altura em que boa parte da informação está informatizada." Havia, assegura, "uma resiliência nessas anotações que se fazem nos processos e despachos". Ou como uma passagem no livro em que descrevem uma procuradora que "regista a vermelho o que as testemunhas disseram durante a fase de inquérito e a preto o que elas dizem em julgamento, para depois comparar".



Confundidos com um juiz

Nos seis meses que passaram nos tribunais, os dois investigadores acabaram por ter alguma proximidade com os actores da justiça. Chegaram a perguntar-lhes a sua opinião sobre uma escuta ou sobre determinada decisão. Alertaram-nos também para a dificuldade de conseguir provas para chegar a uma condenação. Algumas vezes foram confundidos com juízes pelos advogados, que até lhes chegaram a perguntar se podiam entrar na sala. Viram também situações insólitas como a de uma testemunha que "não quis passar pelo detector de metais".



Daniel Seabra Lopes recorda-se de "julgamentos com piada, outros com depoimentos mais interessantes e ingenuidades de pessoas que nunca tinham estado num tribunal". No Tribunal de Família e Menores encontraram mais agitação porque aí "o jogo das emoções é mais forte, com os magistrados a terem que conter o impacto emotivo". Viram advogados que não se cumprimentavam, enquanto "no Tribunal Criminal a relação é mais cordata, o interrogatório mais respeitoso".



O livro, sublinha Ricardo Gomes Moreira, não pretende chegar a conclusões sobre o trabalho nos tribunais. Mas realça a "importância do contorno dos procedimentos, de alguma informalidade e subjectividade que os actores do Estado põem em prática para que as coisas possam funcionar".



Artigo originalmente publicado na edição n.º 721, de 22 de Fevereiro de 2018.