Com prefácio da procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal, o livro Ala Feminina retrata a vida de 17 reclusas em três prisões. Há creches para os filhos, cabeleireiros, idas ao café – mas dentro de grades – e histórias de muitas mulheres que reincidem no crime.

Um acaso conduziu a jornalista Vanessa Ribeiro Rodrigues até ao tema da reclusão feminina. Ia fazer reportagem à prisão masculina de Bangu, no Rio de Janeiro. Mas o medo de que os reclusos raptassem uma estrangeira obrigou as autoridades a conduzirem-na para Talavera Bruce, onde estavam detidas 375 mulheres. Começou aí o seu "olhar para a especificidade de ser mulher no contexto prisional", como descreve à SÁBADO. As entrevistas a 17 reclusas e a técnicos de Talavera Bruce e das portuguesas Santa Cruz do Bispo (Matosinhos) e Tires (Cascais) estão em Ala Feminina, lançado dia 10 pela Edições Desassossego.



A certa altura no livro descreve uma conversa com a cantora Manuela Azevedo, dos Clã [que foi assistir a uma peça de teatro numa prisão], em que ela lhe diz que cada um de nós poderia ter este destino. Podíamos?

Sim. Quando conversamos com estas mulheres, percebemos que a linha é ténue. Por alguma condição, alguma má decisão, poderíamos ser nós. A Aida vivia sob ameaça de que alguém poderia fazer mal às filhas. E foi por isso que não denunciou a pessoa e acabou como cúmplice de um crime [ajudou a esconder o corpo do namorado] que não cometeu.



A cumprir pena de 18 anos.

Exactamente. Quem somos nós para julgar o silêncio dela? Eu quis olhar para esta pequena parte, acho que são 6% da população reclusa, de acordo com a Direcção-Geral [da Reinserção] dos Serviços Prisionais.



A recolha das histórias aconteceu há 8 e há 4 anos. Houve evolução na forma como são reinseridas?

Do que tenho estudado e conversado sobre a temática, há muito mais actividades no contexto laboral, em formação e em actividade artística. Ao nível de algumas condições, como os produtos de higiene, é difícil ter acesso. Ainda precisa de algumas mudanças. Santa Cruz do Bispo e Tires são estabelecimentos prisionais vocacionados para as mulheres. Têm as creches para as crianças, que estão com elas, pelo menos, até aos 3 anos. Mas isso ainda não é geral.



Maquilham-se? Têm cabeleireiro?

Há alguns estabelecimentos prisionais que já têm serviço de cabeleireiro. Quando fui entrevistar a Aurora, ela vinha com o cabelo superbonito, esticadinho. Eu fiquei surpreendida. Ela dizia: "Cada uma paga. Nós mulheres precisamos de nos sentir bonitas." E podem-se maquilhar se gostarem, mas às vezes a vontade não é nenhuma, porque a vida já é tão dura lá dentro.



Há descrições de alguma normalidade: "Ir ao café", como diz a Margarida, que também ia ao pátio apanhar sol. A Aida fala do gosto de ler ao som da chuva.

A Margarida era bem-comportada, conciliadora, diplomata. Quando se fala de café era ir a uma maquininha no café onde ela trabalhava e existem algumas máquinas em alguns locais específicos a que as reclusas têm acesso. E a Margarida por acaso podia apanhar aquele bocadinho de sol, mas isso não é geral. O facto de estar dentro de uma cela a cumprir uma pena é por si algo muito pesado, com regras específicas, lógicas de punição, restrições. Mas também por conta das actividades laborais e formativas que existem, permitem de alguma forma preparar um terreno para a reinserção. A maioria quando cumpre pena depois tem imensa dificuldade em arranjar trabalho, porque existe um estigma enorme em relação à população reclusa. Isto é uma chancela que se guarda tatuada para a vida. Já estamos a criar novamente um território minado e fértil para que haja uma reincidência.



Conhece ex-reclusas que se tenham tornado empreendedoras?

A Aurora, que presta consultoria de estética através de uma marca de cosmética, faz tratamentos de corpo. Está no 2º ano da licenciatura de Contabilidade. E vai fazendo part -times em contabilidade.



Em 2012, cerca de metade das reclusas em Portugal tinham apenas instrução primária ou 2º ciclo. Eram cerca de 350. E só 25 tinham o ensino superior. A formação que recebem pode ser importante?

É basilar. Não fiz estudo sobre esta questão, mas suspeito que este tipo de formações têm um poder muito elevado do ponto de vista da reinserção social, dando competências a estas mulheres para que, quando saiam, tenham uma maior instrução do que aquela com que entraram, maior auto-estima e conhecimento.



No prefácio, Joana Marques Vidal questiona "se é possível aprender a viver em liberdade, restringindo a liberdade". É uma dúvida da procuradora-geral da República sobre o sistema judicial.

Faz questão de assinar a título pessoal. O intuito foi reflectir sobre um facto consumado que é, a partir do momento em que eu estou reclusa, o que é que eu posso fazer para que a minha vida tenha algum sentido, alguma mudança? Da conversa que tive com estas mulheres, o que senti foi: elas vivem a vida de reclusão e a vida cá fora, porque os laços não se cortam nunca. Elas são mães, avós, tias, namoradas. Têm uma dupla angústia e têm que reaprender a viver num espaço confinado a vida lá de fora, continuar a dar apoio a quem ficou lá fora e, depois, a vida lá dentro, que é muito difícil, dura.



A Margarida esteve uma primeira vez detida e reincidiu. Só com a segunda prisão deu uma volta.

E motivada muito pela filha.



A mais nova.

Foi a obrigação de mãe. Quando ela saiu pela primeira vez, as dificuldades económicas permaneciam e isso levou-a a reincidir, porque [o tráfico de droga] era uma fonte de rendimento fácil, conforme ela dizia. Havia uma pressão de pobreza.



Resultados como este da Margarida são os mais comuns?

Depende do crime. No tráfico internacional aprendem a lição porque são mantidas reclusas num país que não é o seu e acabam por não querer mais essa vida. Quando o tráfi-co é interno, a tendência para ha-ver reincidência é maior. Muitas deveriam ter oportunidade de não voltarem para os contextos sociais e, muitas vezes, para os parceiros. Se tudo volta ao mesmo, é preciso ser muito hercúleo para conseguir não reincidir.



Artigo originalmente publicado na edição n.º 723, de 8 de Março de 2018.