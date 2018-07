10:33

Em cinco dias, a PSP deteve onze carteiristas em Lisboa. O mais jovem tem 17 anos.

Em cinco dias, a PSP de Lisboa deteve 11 carteiristas. Entre eles, está um homem de 81 anos, que foi visto pelas autoridades a roubar um telemóvel a uma turista dentro do eléctrico 25. O homem "já bastante referenciado pela prática deste tipo de crime", segundo o comunicado da PSP, foi visto "a colocar o telemóvel da vítima no bolso das calças que trajava".



A PSP indica que "o detido se encontra proibido, por decisão judicial, de frequentar o metro Baixa-Chiado e os eléctricos n.º 15 e 28". Agora, foi colocado sob Termo de Identidade e Residência e aguarda julgamento.



Entre sexta-feira, dia 20 de Julho, e dia 24, segunda-feira, foram detidos 11 carteiristas entre os 17 e os 81 anos.



O mais idoso foi levado pelas autoridades no dia 24. A primeira detenção, de dois suspeitos, ocorreu na sexta-feira na Rua da Prata. Foram vistos a retirar uma carteira de dentro de uma mochila de uma turista. Os €160 em que foram avaliados os bens seriam restituídos à dona.



No domingo, dia 22, outros dois suspeitos foram detidos na Rua Garrett após o furto de carteira a um turista. Tentaram fugir mas os agentes da polícia impediram-lhes a fuga. A carteira valia €173.



No dia seguinte, na Amadora, uma mulher foi detida por furto de uma mala em cujo interior se podiam encontrar 600 euros. Também se encontravam lá vários documentos. A suspeita furtou a mala aproveitando um momento de distracção da sua proprietária.



Finalmente, além do carteirista de 81 anos, outros cinco suspeitos foram detidos no dia 24 de Julho, na freguesia de Santa Maria Maior. Um casal foi visto a tentar tirar a carteira de uma turista de dentro da sua mochila. O furto, se conseguido, valer-lhe-ia €1130,29.



Já três suspeitas juntaram-se para roubar uma carteira de dentro de uma mochila de outra turista. Enquanto uma a tirava, outra vigiava o ambiente em busca de agentes da polícia. A última escondia o roubo com um lenço aberto. A carteira continha documentos e dinheiro e valia €233,84.



Todos os suspeitos viram-lhes ser aplicado o Termo de Identidade e Residência (TIR) e aguardam julgamento.