A Polícia Judiciária (PJ) analisou as assinaturas das mães biológicas, que terão assinado documentos a autorizar as adopções dos filhos por bispos da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) há 20 anos, e concluiu que as letras são muito provavelmente das progenitoras.

Os resultados põem em causa a versão das mães biológicas, que garantem nunca ter assinado qualquer documento a autorizar a adopção ou a guarda dos filhos, conta o Correio da Manhã