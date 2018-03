Eduardo Cabrita, o ministro da Administração Interna, revelou hoje as principais conclusões do Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) de 2017. O ministro apresentou o documento depois de uma reunião do Conselho Superior de Segurança Interna.Na análise, verificou-se que a criminalidade geral aumentou 3,3%, e os crimes violentos e graves diminuíram 8,7%. O aumento da criminalidade geral em 3,3% no ano de 2017, deveu-se a terem sido cometidos mais crimes de moeda falsa, incêndio florestal e burlas.O relatório indica ainda que os assaltos a multibancos aumentaram 76% , e que mais de 36 pessoas detidas por fogo posto só este ano Cabrita afirmou que cresceu também o crime de burla, nomeadamente no que diz respeito a burlas em vendas e no arrendamento de habitações sobretudo através da Internet.O ministro da Administração Interna explicou que o crime que mais cresceu no ano passado foi o de moeda falsa (mais 246%), mas "por meras razões estatísticas", uma vez que a Polícia Judiciária "registou em 2017 um conjunto de processos relativos a vários anos".Sobre a "criminalidade que mais afecta as populações", o governante destacou as reduções dos furtos em residência (menos 14%), em veículo motorizado (-11%), das ocorrências em meio escolar (-6,4) e da criminalidade grupal (-8.8%).Eduardo Cabrita frisou também "pela positiva" que, em 2017, se verificou uma redução dos roubos na via pública e por esticão em transportes públicos.O ministro disse ainda que, ao longo dos últimos meses, Portugal tem sido sistematicamente considerando em várias avaliações internacionais como "um dos países mais seguro do mundo", o que "é fundamental" para a qualidade de vida dos portugueses, mas também para o turismo e para o investimento no país."A evolução na área de segurança interna é decisiva para a qualidade de vida, mas também a evolução da economia portuguesa", sustentou.O Conselho Superior de Segurança Interna é composto pelos ministros de Estado, pelos ministros da Administração Interna, Justiça e Finanças, pelos comandantes-gerais da Guarda Nacional Republicana, da Guarda Fiscal e da Polícia de Segurança Pública, o director-geral da Polícia Judiciária, o director do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e o director do Serviço de Informações de Segurança, pelo responsável pelo sistema de autoridade marítima e o responsável pelo sistema de autoridade aeronáutica; e pelo o secretário-geral do Gabinete Coordenador de Segurança.