Os funcionários receberam uma chamada anónima a alertá-los para uma suposta presença de um dispositivo explosivo.

A ameaça de bomba na sede da Junta de Freguesia de Benavente, que foi evacuada ao princípio da tarde de quarta-feira depois de uma chamada anónima, foi falso alarme, disse à Lusa fonte da GNR.



Fonte do Comando Territorial de Santarém da GNR afirmou que a equipa de detecção de engenhos explosivos enviada ao local não encontrou qualquer engenho no interior do edifício.



A presidente da Junta de Freguesia de Benavente, Inês Correia, disse à Lusa que, assim que a chamada foi recebida, a seguir à hora do almoço, os funcionários saíram de imediato do local e chamaram as autoridades, seguindo o protocolo existente para situações de emergência.



Militares da GNR criaram um perímetro de segurança em torno do edifício.



Inês Correia afirmou que nada de anormal antecedeu o telefonema, desconhecendo o que possa ter estado na sua origem.



A freguesia de Benavente localiza-se no concelho com o mesmo nome, no distrito de Santarém.