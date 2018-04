Alerta máximo para guerra de motards

Capa n.º 730

As autoridades portuguesas estão em alerta máximo perante a possibilidade de retaliação do grupo motard Bandidos contra os arqui-rivais Hells Angels, na sequência da humilhação a que os primeiros foram sujeitos recentemente numa rixa em Loures.A data apontada como sendo a mais crítica é 19 de Maio, dia em que está marcada uma festa do grupo Hells Angels em Lisboa que assinala o início da temporada de Verão.