O Tribunal de Sintra retoma hoje o julgamento dos 17 agentes da PSP acusados dos crimes com motivações racistas na esquadra de Alfragide, em 2015. Em Fevereiro deste ano, sustenta a acusação, os agentes espancaram e ameaçaram seis jovens, incitando à discriminação, ao ódio e à violência por causa da raça.Os polícias são acusados de denúncia caluniosa, injúria, ofensa à integridade física e falsidade de testemunho, além de outros tratamentos cruéis e degradantes ou desumanos, sequestro agravado e de falsificação de documento. Considerando as penas máximas para cada um dos crimes, os agentes podem ser condenados até 20 anos e três meses de prisão. Porém, ainda está longe o desfecho do processo. Segundo o jornal Público, espera-se que as alegações finais aconteçam ainda em 2018 – mas ainda falta ouvir cerca de 100 pessoas.O julgamento conta com seis sessões realizadas antes das férias judiciais. É dirigido pela juíza Ester Pacheco, pelo juiz Paulo Cunha e pela juíza Susana Madeira.