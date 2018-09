Fase de instrução da Operação Marquês pode ser atribuída a um dos dois juízes, através de sorteio. José Sócrates, um dos arguidos, está acusado de 31 crimes de corrupção passiva, falsificação de documentos, fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais.

Desde 1 de Setembro de 2015 que o juiz Carlos Alexandre e o juiz Ivo Rosa trabalham juntos no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC). A convivência entre os dois juízes a quem pode ser atribuída a fase de instrução da Operação Marquês é caracterizada como fria – e foi uma rua em Lisboa um dos marcos desse afastamento.



No mesmo ano em que começou a trabalhar com Ivo Rosa, o juiz Carlos Alexandre reclamou junto do Ministério da Justiça acerca das condições do Palácio de Justiça, local onde o TCIC ficou a funcionar temporariamente depois de ter saído do Campus de Justiça. De acordo com o livro Carlos Alexandre – O Juiz, de Raquel Lito e Inês David Bastos, o "superjuiz" alegou que não tinha condições de espaço.



Propôs um local alternativo: o número 213 da Rua Gomes Freire, em Lisboa. Foi para onde o Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) se veio a mudar no mesmo ano. A iminente proximidade entre os investigadores e os juízes não agradou a Ivo Rosa. Então, este enviou uma carta ao Conselho Superior da Magistratura (CSM) a defender a localização no Palácio de Justiça, odiada pelo colega, e a rejeitar que o DCIAP e o TCIC estivessem juntos.



A mudança do DCIAP demonstrou que não havia espaço suficiente para o TCIC. Mas Carlos Alexandre não desarmou: por que não mudar o tribunal para as antigas instalações da Polícia Judiciária (PJ), também na rua Gomes Freire? Era só do outro lado da rua, no número 174. Ivo Rosa ainda resistiu, mas uma visita fê-lo mudar de ideias.



A concordância nada mudou na relação entre ambos: ao jornal Expresso, o juiz Carlos Alexandre foi tácito. "Eu não tenho o número do meu colega e também não tive ainda ocasião de lhe transmitir o meu número de telemóvel. […] Dou-lhe a saudação e ele dá-me a saudação." Ainda não terão entrado no gabinete um do outro.