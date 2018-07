O tribunal condenou esta sexta-feira a 12 anos de prisão o jovem acusado de matar outro a tiro em Março de 2017, junto à discoteca Luanda, em Lisboa, após uma discussão ocorrida anteriormente no interior do estabelecimento de diversão nocturna.Na leitura do acórdão, o Tribunal Central Criminal de Lisboa deu como provado, no essencial, a acusação do Ministério Público, mas condenou o arguido apenas por um homicídio simples -- com uma moldura penal mais leve - e não por homicídio qualificado, pelo qual estava acusado.A presidente do colectivo de juízes, Ana Peres, sustentou que foi Gerson Varela o autor dos disparos que provocaram a morte de Hugo Carrilho, acrescentando, nomeadamente, que na posse do arguido foram encontradas munições iguais às que causaram a morte da vítima.