O incidente com o funcionário aconteceu a 12 de março e foi então confirmado pelo ministro Augusto Santos Silva e pelo porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, Bahram Qasemi. Na altura, o ministro iraniano disse que as investigações iniciais mostram que o incidente ocorreu devido a "questões pessoais", lembra o diário. Já Santos Silva dizia que o funcionário havia sido "vítima de uma emboscada". "Felizmente, o funcionário já se encontra em casa e, portanto, os ferimentos não foram graves", referiu então o ministro.



Esta terça-feira, Santos Silva referiu que a suspensão de vistos a cidadãos iranianos se devia às "condições de funcionamento da secção consular" em Teerão e nada tinha a ver com questões de segurança naquele país. Numa nota emitida ao final do dia, o chefe da diplomacia portuguesa justificava o esclarecimento "para que não haja interpretações erróneas desse facto".



Segundo Augusto Santos Silva, "as razões de segurança prendem-se com as condições de funcionamento da secção consular" da Embaixada de Portugal em Teerão que "estão a ser identificadas e corrigidas" e, uma vez ultrapassadas, "possibilitarão a retoma do seu funcionamento, tão brevemente quanto possível".



"A suspensão das atividades da secção consular compreende todas as atividades, não se dirigindo especificamente à emissão de vistos para cidadãos iranianos (ou dos outros países cobertos pelo posto) em viagem para Portugal", refere ainda.



A nota explica que "a suspensão é uma decisão cautelar das autoridades portuguesas, para melhorar a segurança do seu posto consular e em nada resulta de uma avaliação sobre as condições gerais de segurança na República do Irão, ou qualquer outro aspeto de natureza institucional ou política".



"A suspensão é temporária, pelo mais breve prazo possível, e, enquanto durar, procurar-se-ão meios alternativos para a emissão dos documentos indispensáveis à circulação de pessoas", acrescenta.

Portugal suspendeu vistos a cidadãos do Irão e todas as actividades da secção consular daquele país, esta terça-feira, depois de um funcionário iraniano da embaixada portuguesa em Teerão, a capital do Irão, ter sido atingido a tiro nos arredores da instalação diplomática em março, avança o jornal Público.O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, anunciou a suspensão esta terça-feira, mas não divulgou (em público) as razões que motivaram esta decisão. MAs o jornal diário apurou que esta decisão se prende com o incidente que foi decretado como uma quebra de segurança nas instalações diplomáticas pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.