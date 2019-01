O presidente do PSD afirmou ainda que conhece há muitos anos o ex-ministro e que nunca o achou "capaz de utilizar um cargo público em benefício próprio".

O líder do PSD, Rui Rio, afirmou que sempre acreditou que Miguel Macedo era inocente no caso dos Vistos Gold em que o ex-ministro foi absolvido de três crimes de prevaricação de titular de cargo político e um crime de tráfico de influência.



Através de uma mensagem partilhada na rede social Twitter, o presidente do PSD escreveu: "Sempre acreditei que Miguel Macedo estava inocente. Conheço-o há muitos anos e nunca o achei capaz de utilizar um cargo público em benefício próprio".





Sempre acreditei que Miguel Macedo estava inocente. Conheço-o há muitos anos e nunca o achei capaz de utilizar um cargo público em benefício próprio. — Rui Rio (Oficial) (@RuiRioPSD) January 4, 2019

O ex-ministro da Administração Interna

foi absolvido, esta sexta-feira, de todas as acusações que lhe eram imputadas no âmbito do processo dos

O antigo governante, que se demitiu do cargo na sequência do processo.



"O tribunal deu hoje resposta às canalhices que me fizeram ao longo destes quatro anos", disse Miguel Macedo aos jornalistas à saída do tribunal.



Miguel Macedo demitiu-se do cargo de ministro em Novembro de 2014 depois do MP lhe imputar o alegado favorecimento de um grupo de pessoas que pretendia lucrar de forma ilícita com a atribuição de Vistos Gold, realizando negócios imobiliários lucrativos com empresários chineses que pretendiam obter autorização de residência para investimento.