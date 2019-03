Capa 775_final

O leitor não estranhe se na carta de um restaurante com uma estrela Michelin, em Espanha, encontrar o vinho Villa Oeiras. O generoso, da região demarcada de Carcavelos, está em 11 destes restaurantes no país vizinho. E é também servido, por exemplo, no menu de degustação do português José Avillez. Porquê? "O vinho é muito apelativo e fácil de beber. Vende por si", explica Alexandre Lisboa, coordenador técnico do projeto.E não se espante ainda o leitor se, ao procurar a identidade do produtor, encontrar o selo da câmara de Oeiras. É mesmo dela. Entre os exemplos recolhidos pela SÁBADO, esta autarquia é a mais antiga na produção própria de vinho – mas existem mais. E ainda quem produza (e venda) azeite, hortícolas, fruta...