Não é só no BE e no PCP que há oposição às mudanças no Código do Trabalho aprovadas na concertação social. No PS também há quem não veja com bons olhos o pacote que teve a aprovação da UGT e dos patrões.

Vieira da Silva percebeu isso e marcou uma reunião para explicar ao grupo parlamentar socialista as alterações às leis do trabalho.

A reunião está marcada para hoje às 21h e a SÁBADO sabe que há vários deputados a ponderar intervir para expressar ao ministro do Trabalho as suas dúvidas sobre o assunto.

Em causa está a duplicação - para 180 dias - do período experimental dos contratos de primeiro emprego e a possibilidade da criação de bancos de horas acordados com grupos de trabalhadores. Mas há também quem no PS ache que o Governo devia avançar com a reposição do princípio do tratamento mais favorável e com o fim da caducidade dos contratos colectivos de trabalho, como defendem o BE e o PCP.

Além destas divergências de facto, há ainda a questão da forma: os deputados gostavam que o grupo parlamentar do PS tivesse sido ouvido antes de fechar o acordo com os patrões e a UGT.

Contactado pela SÁBADO, o coordenador da Comissão Parlamentar de Trabalho do PS, Tiago Barbosa Ribeiro, não quis fazer qualquer comentário.

Mas fontes socialistas admitem à SÁBADO que há no PS quem admita que o grupo parlamentar devia apresentar propostas de alteração às propostas do Governo que o Parlamento vai discutir no dia 6 de Julho.

Mesmo que isso não aconteça, o BE já entregou propostas para, entre outras coisas, repor o tratamento mais favorável e acabar com a caducidade. E já avisou que vai chumbar as iniciativas que aumentam o período experimental e criam bancos de horas grupais.

O tema é sensível na "geringonça" porque estas duas últimas medidas foram acrescentadas a um pacote de combate à precariedade que tinha sido negociado com o BE no Parlamento, sem que tivessem sido discutidas com os bloquistas.

No BE, considera-se, aliás, que estas duas medidas "põem em causa o espírito" do pacote que tinha sido acordado com o PS num grupo de trabalho sobre o combate à precariedade.

Uma fonte bloquista ouvida pela SÁBADO diz esperar ainda que o grupo parlamentar do PS apresente propostas de alteração ao pacote de Vieira da Silva. "Seria importante para se perceber que as coisas não se podem fazer nas costas do Parlamento", frisa a mesma fonte.

A SÁBADO sabe, porém, que o Governo vai pressionar os deputados socialistas para que se mostrem em sintonia com o que foi acordado na concertação social por Vieira da Silva.

A pouco mais de um ano de legislativas e com as listas de deputados por fazer, é muito pouco provável que a revolta dos deputados socialistas se traduza num motim. "Somos capazes de ter de engolir uns sapos", admite uma fonte do PS.